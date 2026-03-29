Un cercetător a calculat „sărăcia medie”: un american are nevoie de 63 de minute pentru a câștiga un dolar, dublu față de un german

Timpul necesar pentru a câștiga un dolar internațional este de 63 de minute în Statele Unite: aproximativ dublu față de media din Germania, Franța și Marea Britanie, potrivit unui cercetător de la Universitatea Oxford. Acest lucru sugerează că sărăcia medie este semnificativ mai ridicată în SUA, scrie Euronews.

Compararea economiilor și a sărăciei este o provocare, deoarece metode diferite de măsurare pot conduce la rezultate diferite. Olivier Sterck, profesor asociat de economie la Universitatea Oxford, a dezvoltat o nouă modalitate de a măsura sărăcia, pe care o numește „sărăcie medie”.

Concluzia sa este că „sărăcia medie este substanțial mai ridicată în SUA, deși veniturile medii sunt mai mari decât în majoritatea țărilor din Europa de Vest”.

Când se compară Produsul Intern Brut (PIB) pe cap de locuitor între SUA și Europa, cifrele indică un rezultat surprinzător: cel mai sărac stat american rivalizează cu Germania.

În al treilea trimestru din 2024, Mississippi, cel mai sărac stat american, a avut un PIB pe cap de locuitor de 49.780 de euro (53.872 de dolari). În Germania, acesta a fost de 51.304 euro în 2024 – o diferență de doar aproximativ 1.500 de euro.

În termeni de paritate a puterii de cumpărare (PPC), SUA se află într-o poziție semnificativ mai puternică decât majoritatea țărilor UE, cu excepția Luxemburgului și Irlandei, după cum arată un articol Euronews Business.

Ce este „sărăcia medie”?

Olivier Sterck subliniază însă că privirea sărăciei ca un spectru schimbă conversația. Acesta dezvăluie ce scapă pragurilor de sărăcie și de ce contează atât de mult inegalitatea.

Conform cercetării lui Sterck, publicată pe SSRN, un depozit online de lucrări academice, „sărăcia medie” este definită ca timpul mediu necesar pentru a câștiga un dolar. „Măsura este incluzivă, sensibilă la distribuție, decomponibilă și se aliniază cu modul în care atât experții, cât și publicul conceptualizează sărăcia”, afirmă el.

Dolarul este măsurat în dolari internaționali. Acest lucru înseamnă că acesta cumpără aceeași cantitate de bunuri și servicii în orice țară ca un dolar american în Statele Unite. Este adesea utilizat alături de datele privind paritatea puterii de cumpărare (PPC). „Timpul” se referă la o zi de viață a oricui, la orice vârstă și în orice circumstanță – nu doar la orele lucrate de cineva care are un loc de muncă.

Timpul necesar pentru a câștiga un dolar internațional

Începând cu 2025, timpul necesar pentru a câștiga un dolar este de 63 de minute în SUA – aproximativ dublu față de media din Germania, Franța și Marea Britanie.

În Germania, cea mai mare economie europeană, sunt necesare 26 de minute. În Franța, cifra este de 31 de minute, în timp ce în Marea Britanie crește ușor la 34 de minute.

Aceste cifre sugerează că sărăcia medie în SUA este aproximativ dublă față de cea din aceste trei țări.

Folosind această metodă, Sterck constată că sărăcia globală a scăzut cu 55% din 1990. Timpul necesar pentru a câștiga un dolar a scăzut de la aproximativ jumătate de zi la cinci ore.

Sărăcia medie crește în SUA, scade în Europa

Noua măsură arată, de asemenea, că sărăcia medie în SUA a crescut aproape continuu din 1990, în ciuda unei creșteri puternice a veniturilor medii. În schimb, aceasta a scăzut în timp în majoritatea celorlalte țări cu venituri ridicate.

De exemplu, în 1990, erau necesare 43 de minute pentru a câștiga un dolar în SUA. Aceasta era aproape la fel ca în Franța (42 de minute) și mai puțin decât în Marea Britanie (51 de minute). Germania avea cel mai scurt timp, de 34 de minute.

„Luați aleatoriu doi indivizi din populațiile acestor țări: raportul așteptat al veniturilor lor este de peste 4 în SUA, dar de doar aproximativ 1,5 în cele trei țări europene. Acest lucru arată cât de mult mai dispersate sunt nivelurile veniturilor în SUA. Ca urmare, există o proporție mai mare de indivizi cu venituri mici în SUA, iar aceștia au nevoie de mai mult timp pentru a câștiga un dolar”, a declarat Olivier Sterck pentru Euronews Business.

Creșterea venitului mediu versus creșterea inegalității medii

Conform acestei metode, timpul necesar pentru a câștiga un dolar a crescut cu 20 de minute, adică 47%, în SUA în ultimii 35 de ani. Toate cele trei economii europene au înregistrat scăderi, Marea Britanie consemnând cea mai mare reducere.

De ce? Sterck subliniază că, în toate cele patru țări, veniturile medii au crescut cu puțin peste 1% pe an în ultimele decenii, conform datelor World Bank PIP. Însă în SUA, inegalitatea medie a crescut cu aproximativ 2,2% pe an, depășind ritmul creșterii veniturilor.

„Aceasta explică de ce sărăcia medie a crescut în SUA: inegalitatea medie a crescut mai repede decât venitul mediu”, spune el.

În schimb, în Marea Britanie, Franța și Germania, inegalitatea a rămas relativ stabilă, astfel încât creșterea veniturilor s-a tradus într-o reducere a sărăciei medii.

Cum devin mai sărace economiile în creștere

„Cum poate economia unei țări bogate să crească și totuși țara să devină mai săracă?”, se întreabă Sterck, referindu-se la SUA într-un articol pentru The Conversation.

Răspunsul său este simplu: inegalitatea.

El observă că sărăcia se poate modifica din două motive principale: veniturile cresc sau scad, ori distribuția veniturilor devine mai mult sau mai puțin inegală.

În cazul SUA, sărăcia medie crește chiar și într-o economie în expansiune, deoarece inegalitatea crește mai rapid decât veniturile.

„Iar SUA are una dintre cele mai inegale economii din lume și, de departe, cea mai inegală dintre țările bogate. În toate cele 50 de state, inegalitatea a crescut puternic din 1990, indiferent de orientarea politică, compoziția demografică sau structura economică”, scrie el.

Inegalitatea veniturilor, măsurată prin coeficientul Gini, este mai ridicată în SUA decât în marile economii europene. Valorile mai mari indică o inegalitate mai accentuată.