Un economist a calculat cât ne costă criza politică: “Miliarde pierdute din capitalizare, banii noștri din pilonul doi de pensii”

Criza politică declanșată după retragerea sprijinului politic de către PSD pentru Ilie Bolojan vine cu pierderi semnificative pe bursă, presiuni asupra cursului valutar și investiții înghețate, a explicat economistul Adrian Negrescu la Antena 3 CNN.

“În ultimele două zile s-au pierdut aproape două miliarde de euro din capitalizare. Nu vorbim doar despre speculatorii la bursă care au pierdut, ci despre banii noștri din pilonul doi de pensii. Sunt acolo și s-au pierdut acești bani. Dincolo de acest lucru, BNR a investit câteva sute de milioane de euro în ultimele zile pentru a menține cursul de schimb la nivelul la care este în momentul de față. Nu știu cât va mai putea să facă acest lucru în condițiile în care mâine, oficial dimineață, odată cu demisia miniștrilor PSD începe criza politică în România”.

Președintele Nicușor Dan a spus miercuri seara, la finalul consultărilor cu liderii partidelor din coaliție, că “suntem evident într-o criză politică”. În acest context, economistul Adrian Negrescu estimează pierderi de până la 5 miliarde de euro lunar și atrage atenția că lipsa unor măsuri clare de reformă ar putea duce, în vară, la retrogradarea României în categoria "junk” de către agențiile de rating.

“Eu evaluam undeva la 5 miliarde de euro pierderile lunare de pe urma acestei crize, incluzând aici pierderile de pe bursă, pierderile din cursul de schimb pe care le vom vedea la un moment dat și deprecierile din zona de business. Acolo sunt deja investiții care sunt puse pe hold. Această criză politică aduce instabilitate decizională care riscă, la un moment dat, pe fondul stopării finanțării României, pentru că putem ajunge în acest scenariu, să ducă la o creștere a taxelor, la creșterea impozitului pe profit, și toate astea determină investitorii să oprească proiectele”.

În ceea ce privește reducerea deficitului bugetar în urma măsurilor luate în ultimul an, Adrian Negrescu a precizat că este un semn bun pentru piețe: “Pentru investitorii care finanțează România cu echivalentul a 1 miliard de euro în fiecare săptămână, de acolo se finanțează statul român pentru a plăti pensii și salarii, pentru ei este o veste bună”.

Bolojan are datoria să iasă cu un calendar legat de măsurile de relansare economică pe care nu a putut să le pună în practică, altfel, România riscă retrogradarea, a avertizat Adrian Negrescu:

“Dacă nu vor lua măsuri concrete menite să reducă cheltuielile statului și să stimuleze activitatea economică, inclusiv puterea de cumpărare a oamenilor, să crească valoarea tichetelor de masă, de exemplu, fără lucruri concrete în următoarele luni, toată această criză politică o vom resimți cu vârf și îndesat, iar în luna iunie, când vin evaluările agențiilor de rating, dacă vor vedea în continuare criză politică și nu vor vedea măsuri de reformă, mi-e teamă că ideea de junk va deveni realitate în țara noastră.”