Bolojan arată datele Eurostat: deficitul a scăzut de la 9,3% la 7,9% și le mulțumește românilor „pentru răbdare și sacrificiu”

Premierul Ilie Bolojan a anunțat, miercuri seară, că deficitul României a scăzut de la 9,3% la 7,9% din PIB, cea mai mare corecție din Uniunea Europeană, potrivit datelor Eurostat. Într-o postare pe Facebook venită în plină criză politică, după ce PSD i-a retras sprijinul cu 97,7% din voturi, Bolojan le-a mulțumit românilor „pentru răbdare și sacrificiu” și a avertizat: „Ar fi păcat să ne întoarcem de unde am plecat.”

„Această scădere importantă a venit din măsurile luate în a doua parte a anului trecut pentru reducerea cheltuielilor și creșterea veniturilor, dar și din folosirea fondurilor europene și ajustarea investițiilor din PNRR”, scrie Bolojan.

Premierul recunoaște că România are în continuare cel mai mare deficit din Uniunea Europeană, dar subliniază că a înregistrat și „cea mai mare corecție”.

Însă obiectivele, spune el, sunt concrete: „Anul acesta, doar dobânzile pentru împrumuturile din trecut ajung la aproximativ 60 de miliarde de lei, echivalentul costului unei autostrăzi precum Autostrada Moldovei. Nu mai putea continua acest model.”

Bolojan prezintă reducerea deficitului nu ca un scop în sine, ci ca pe o condiție pentru stabilizarea economiei.

„Fiecare punct procentual redus din deficit, adică aproximativ 20 de miliarde de lei, înseamnă mai puțini bani plătiți pe dobânzi și mai mulți bani pentru dezvoltare, infrastructură și servicii publice”, scrie el, adăugând: „Cu cât corecția este mai rapidă, cu atât mai repede poate începe o creștere economică sănătoasă, iar acest lucru se va vedea în nivelul de trai.”

Premierul le mulțumește românilor „pentru răbdare și sacrificiu” într-o perioadă pe care o recunoaște drept dificilă: „Datele Eurostat arată că direcția este una corectă. Economia se stabilizează fără a pune presiune pe viitorul generațiilor următoare. Ar fi păcat să ne întoarcem de unde am plecat.”

Mesajul lui Bolojan din această seară vine într-un moment de maximă tensiune politică. Luni, PSD a votat retragerea sprijinului politic pentru premierul Ilie Bolojan, cu 97,7% voturi pentru.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a acuzat un „management guvernamental dezastruos” și a declarat că social-democrații nu mai pot face parte din „acest simulacru de guvernare”.

Totodată, premierul Bolojan a refuzat să demisioneze. PNL urmărește formarea unui guvern minoritar alături de USR, UDMR și grupul minorităților, excluzând o viitoare coaliție cu PSD.

Marți, premierul s-a întâlnit cu liderul USR, Dominic Fritz, iar miercuri au avut loc consultări cu UDMR și grupul minorităților naționale, în paralel cu cele inițiate de președintele Nicușor Dan la Cotroceni.

PSD a prezentat două opțiuni: fie continuarea unei coaliții proeuropene, dar cu un alt prim-ministru, fie trecerea în opoziție. Social-democrații au exclus susținerea unui guvern minoritar.

Însă aritmetica parlamentară complică ecuația, după cum a scris Antena3.ro. PNL, USR, UDMR și minoritățile au împreună 181 de parlamentari, sub pragul majorității. UDMR a transmis că nu va face parte dintr-un guvern minoritar instalat cu voturile AUR, ceea ce restrânge și mai mult opțiunile premierului.