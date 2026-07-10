Un economist avertizează că România ar putea ajunge să vândă din rezerva de aur dacă intră în "junk”: "Vom avea nevoie urgentă de bani”

România deține 103,6 tone de aur, dintre care aproximativ 41% sunt depozitate în țară, iar 59% se află în custodia Băncii Angliei. Foto: Gettyimages

Decizia BNR de a păstra cea mai mare parte a rezervei de aur la Londra este justificată atât de considerente de securitate, cât și de posibilitatea valorificării rapide a metalului prețios în cazul în care agențiile de rating ar retrograda România la categoria "junk", susține economistul Adrian Negrescu, într-o intervenție pentru Antena 3 CNN.

România deține 103,6 tone de aur, dintre care aproximativ 41% sunt depozitate în țară, iar 59% se află în custodia Băncii Angliei. Principalul argument invocat de Banca Centrală pentru menținerea unei părți a aurului la Londra este lichiditatea, așa cum a precizat BNR pentru Antena3.ro.

"Noi, dacă ne punem problema să îl vindem cât mai repede și în condiții cât mai bune, înseamnă că, la un moment dat, Banca Națională a României (BNR) estimează că vom avea nevoie să vindem aur. Altfel nu se explică această decizie a autorităților. Da, e bine să fie la Londra, unde nu există niciun fel de risc geostrategic. Să ne gândim că dacă toată rezerva asta ar fi fost la București și ne-ar fi atacat Rusia, ce s-ar fi întâmplat? Câteodată e bine să ai astfel de plasamente în țări mult mai sigure decât România. Până la urmă, îți asigură o credibilitate inclusiv în ochii investitorilor", a explicat Adrian Negrescu.

El atrage atenția că România nu și-a majorat rezervele de aur în ultimii ani, în ciuda inflației și a incertitudinilor economice.

"Marea întrebare e de ce nu creștem rezervele de aur, cum fac alte țări din regiune, în contextul în care inflația face ca banii să-și piardă din valoare. Aurul este un plasament sigur, care îți dă un nivel de predictibilitate pentru viitor. Aici, domnul Mugur Isărescu trebuie să ne explice ce se întâmplă".

Probabil vom apela la vânzarea unei părți din rezerva de aur

Adrian Negrescu a mai precizat că aurul aflat la Londra asigură o protecție și pentru moneda națională. "Dacă ne gândim cum văd investitorii moneda națională și asigurarea ei în aur din punctul de vedere al rezervelor, și aici stăm destul de bine. Avem 103 tone de aur și peste 60 de miliarde de euro în rezervele BNR, care ne asigură acest curs stabil.

E posibil ca, la un moment dat, de exemplu, dacă am fi retrogradați la categoria nerecomandată investitorilor, la categoria junk, să avem nevoie urgentă de bani. Dacă fondurile de investiții nu ne vor mai împrumuta, probabil vom apela la vânzarea unei părți din rezerva de aur. Putem ajunge în această situație. Da, poate că e bine că avem posibilitatea să vindem mai bine acest aur pe care îl avem la Londra".

Potrivit BNR, un avantaj îl reprezintă faptul că lingourile depozitate la Banca Angliei respectă standardul internațional "Good Delivery" al London Bullion Market Association (LBMA). Acest lucru înseamnă că ele sunt acceptate imediat pe piața internațională, fără verificări suplimentare privind calitatea și fără costuri de transport.

“Deosebit de important este faptul că, această mobilizare se face fără a mai implica alte costuri (transport) și resurse suplimentare pentru verificarea calității, deoarece Banca Angliei acceptă doar lingouri care sunt conforme cu standardul “good delivery” al London Bullion Market Association (LBMA).

Caracteristicile contului alocat permit ca lingourile depozitate fizic să poată fi identificate după numărul unic al barei, producător, greutate, titlul de finețe al aurului, iar în caz de insolvență/faliment a/al custodelui, activele existente în contul alocat sunt segregate de activele custodelui disponibile pentru satisfacerea creanțelor aflate în masa credală”.