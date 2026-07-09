Tot mai multe state își aduc aurul acasă. De ce păstrează BNR aproape 60% din rezervă la Banca Angliei: “Poate fi vândută imediat"

Principalul argument invocat de Banca Centrală pentru menținerea unei părți a aurului la Londra este lichiditatea. Sursă colah foto: Agerpres/Profimedia Images

Mai multe state au decis să își repatrieze integral sau parțial rezervele de aur în contextul tensiunilor geopolitice. Banca Națională a României (BNR) susține însă că actuala distribuție a rezervelor de aur rămâne cea mai potrivită. România deține 103,6 tone de aur, dintre care aproximativ 41% sunt depozitate în țară, iar 59% se află în custodia Băncii Angliei.

Un sondaj al World Gold Council arată că un număr tot mai mare de bănci centrale analizează repatrierea sau diversificarea locurilor de depozitare, având în vedere contextul geopolitic și lecțiile desprinse după înghețarea unei părți din rezervele externe ale Rusiei în 2022.

În ultimii ani, mai multe state au decis să își repatrieze total sau parțial rezervele de aur. India a adus înapoi din Marea Britanie aproximativ 100 de tone de aur în 2024 și a continuat procesul în 2025, astfel încât peste două treimi din rezervă este acum depozitată pe teritoriul național. Serbia a decis să își repatrieze aproape întreaga rezervă de aur, în timp ce Franța a transferat 129 de tone de la Federal Reserve Bank of New York la Paris. Înainte de războiul din Ucraina, Germania a repatriat 674 de tone în perioada 2013–2017, Țările de Jos au readus acasă 122,5 tone în 2014, iar Polonia aproximativ 100 de tone în 2019, păstrând totuși o parte din aur în centre financiare externe.

BNR nu are în vedere modificarea structurii de depozitare

Banca Națională a României arată, într-un răspuns transmis Antena3.ro, că nu are în vedere modificarea actualei structuri de depozitare și consideră că aceasta răspunde cel mai bine obiectivelor privind siguranța, lichiditatea și administrarea rezervelor.

“Evaluarea modului în care sunt păstrate rezervele de aur ar trebui privită prin prisma intereselor și strategiilor proprii ale fiecărui stat. Autoritate responsabilă, în cazul rezervelor de aur, Banca Națională a României, stabilește structura și locul de depozitare al acestor active în funcție de propriile criterii privind stabilitatea financiară, gestionarea riscurilor, accesibilitatea resurselor și obiectivele de politică economică. De aceea, comparațiile între state trebuie făcute cu precauție, având în vedere că aceste decizii sunt influențate de factori specifici fiecărei țări. În acest context, distribuția actuală a rezervelor de aur este apreciată ca adecvată din perspectiva criteriilor și obiectivelor stabilite, reflectând echilibrul urmărit între siguranță, lichiditate, diversificarea riscurilor și eficiența gestionării acestor active”, a transmis BNR.

Principalul argument invocat de Banca Centrală pentru menținerea unei părți a aurului la Londra este lichiditatea. Potrivit BNR, depozitarea la Banca Angliei permite folosirea imediată a rezervelor în eventuale tranzacții pe piața internațională, fără costurile și întârzierile pe care le-ar presupune transportul lingourilor din România.

“Astfel, din perspectivă practică, păstrarea aurului în custodie în străinătate, într-un cont alocat, la un custode precum Banca Angliei, un custode prestigios și una din cele mai sigure bănci centrale din lume, conferă garanția că rezerva de aur respectă condițiile standard și poate fi utilizată imediat pe piața metalelor prețioase pentru tranzacționare, ceea ce face posibilă folosirea imediată a acestor lingouri în situația unor tranzacții”.

BNR spune că un alt avantaj îl reprezintă faptul că lingourile depozitate la Banca Angliei respectă standardul internațional "Good Delivery" al London Bullion Market Association (LBMA). Acest lucru înseamnă că ele sunt acceptate imediat pe piața internațională, fără verificări suplimentare privind calitatea și fără costuri de transport.

Lingourile rămân în proprietatea României

Aurul este păstrat într-un cont alocat, ceea ce înseamnă că fiecare lingou este identificat individual și rămâne proprietatea României. Chiar și în ipoteza extremă a insolvenței custodelui, aceste active nu ar putea fi folosite pentru acoperirea datoriilor acestuia.

“Deosebit de important este faptul că, această mobilizare se face fără a mai implica alte costuri (transport) și resurse suplimentare pentru verificarea calității, deoarece Banca Angliei acceptă doar lingouri care sunt conforme cu standardul “good delivery” al London Bullion Market Association (LBMA). Caracteristicile contului alocat permit ca lingourile depozitate fizic să poată fi identificate după numărul unic al barei, producător, greutate, titlul de finețe al aurului, iar în caz de insolvență/faliment a/al custodelui, activele existente în contul alocat sunt segregate de activele custodelui disponibile pentru satisfacerea creanțelor aflate în masa credală”.

Dincolo de dezbaterea privind locul în care este păstrat aurul, valoarea rezervelor României a crescut semnificativ în ultimii ani, pe fondul scumpirii metalului prețios. Potrivit BNR, această evoluție a întărit poziția financiară a instituției și a confirmat rolul aurului ca activ de refugiu în perioade de incertitudine economică și geopolitică.

“Nivelurile maxime istorice atinse de prețul aurului pe piețele internaționale în ultimii ani au determinat o creștere semnificativă a valorii de piață a rezervelor de aur. Această dinamică a contribuit la întărirea poziției bilanțiere asociate deținerilor de aur și a evidențiat rolul acestuia ca activ de rezervă, cu funcție de conservare a valorii pe termen lung și de diversificare a portofoliului de rezerve internaționale. Creșterea valorii aurului a avut un efect pozitiv asupra poziției bilanțiere a instituției, în special în perioade marcate de volatilitate economică și financiară”.