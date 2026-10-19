"Un proiect de care Gorjul are atâta nevoie". Cum va arăta lotul 6 al drumului expres Craiova-Târgu Jiu, cu ecoduct și nod rutier

Cum va arăta lotul 6 al drumului expres Craiova-Târgu Jiu. FOTO Facebook CNAIR

Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, a anunțat că a semnat finanțarea pentru primul lot al drumului expres Craiova – Târgu Jiu, segmentul dintre Târgu Jiu și Târgu Cărbunești, și exproprierile pentru toate loturile drumului. Pe acest tronson, în iulie s-a semnat atribuirea contractului de proiectare și execuție.

Miruță susține duminică, într-o pstare pe Facebook, că a găsit acest proiect de care Gorjul are atâta nevoie, blocat în sertarele Ministerului.

"Ca gorjean, a fost o onoare pentru mine să îmi pun semnătura pe deblocare și finanțarea începutului acestui drum pe care l-am găsit blocat în sertarele ministerului. Am ajuns la minister pe 27 aprilie 2026 și:

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Pe 27 iulie, licitația blocată a fost deblocată și finalizată pentru primul lot al acestui drum, segmentul dintre Târgu Jiu și Târgu Cărbunești;

În aceste zile, am semnat finanțarea la nivelul Ministerului Transporturilor pentru primul lot, capătul dinspre Târgu Jiu - proiectare și execuție și exproprierea pentru toate loturile.

E doar o chestiune de decizie a noului ministru când va vrea sa semneze contractul după clarificările CNSC. Însă licitația nu era gata, acum e, finanțare nu exista, acum are la nivel de minister", a scris Miruță pe Facebook.

În 27 iulie, contractul pentru proiectarea și execuția lotului 6, cuprins între Târgu Cărbunești și Târgu Jiu, a fost atribuit asocierii formate din compania turcă Kalyon Insaat Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi, în calitate de lider, și firma românească MIS Grup SRL. Valoarea contractului este de 1,99 miliarde de lei, fără TVA, iar finanțarea va fi asigurată prin Programul Transport 2021-2027.

Lotul 6 al drumului expres va avea o lungime de 19,25 kilometri și va include 25 de structuri. Printre acestea se numără un viaduct cu un grad ridicat de complexitate tehnică, amplasat la kilometrul 96+359 și având o lungime de 644 de metri.

Pe traseu vor fi amenajate și două parcări de scurtă durată. Fiecare dintre acestea va fi dotată cu câte șase stații de încărcare pentru autoturisme electrice.

Proiectul include și construirea Nodului Rutier Târgu Jiu, la kilometrul 110+100, care va asigura legătura cu Varianta Ocolitoare a municipiului Târgu Jiu. De asemenea, la kilometrul 90+850 va fi realizată o descărcare provizorie. Aceasta va cuprinde un drum de legătură cu o lungime de un kilometru și o intersecție giratorie, prin care va fi asigurată conexiunea cu drumul județean DJ661.