Vești proaste pentru românii care vor credite: Băncile înăspresc condițiile de finanțare la anumite împrumuturi. Sondaj BNR

2 minute de citit Publicat la 17:22 06 Noi 2025 Modificat la 17:22 06 Noi 2025

Funcționara unei bănci numără bancnote. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Hepta

Standardele de creditare devin tot mai stricte, avertizează cel mai recent sondaj al BNR. Băncile au anticipat o nouă înăsprire a condițiilor pentru creditele de consum, în timp ce împrumuturile pentru locuințe și companii vor stagna. Instituțiile financiare pun măsura pe seama creșterii riscului de credit și a incertitudinilor economice.

Băncile au anticipat, pentru trimestrul III din acest an, o continuare a înăspririi standardelor de creditare pentru creditele de consum şi o cvasistagnare a celor pentru achiziţia de terenuri şi locuinţe, cât şi a celor destinate companiilor nefinanciare, conform „Sondajului privind creditarea companiilor nefinanciare şi a populaţiei - trimestrul II 2025”, publicat joi de Banca Naţională a României.

Riscul de credit s-a majorat pentru 8 dintre cele 10 sectoare economice luate în considerare

„În T2 2025, băncile din România au raportat înăsprirea standardelor de creditare pentru împrumuturile şi liniile de credit acordate sectorului real. Principalii factori care au determinat această evoluţie au fost reprezentaţi de modificarea ponderii creditelor neperformante în portofoliul băncii şi aşteptările privind situaţia economică generală.

Instituţiile de credit au semnalat faptul că riscul de credit s-a majorat pentru 8 dintre cele 10 sectoare economice luate în considerare comparativ cu trimestrul anterior, cel mai riscant sector fiind considerat, în continuare, cel energetic.

Pentru T3 2025, băncile anticipează o continuare a înăspririi standardelor de creditare pentru creditele de consum şi o cvasistagnare a celor pentru achiziţia de terenuri şi locuinţe, cât şi a celor destinate companiilor nefinanciare”, se arată în document.

Cererea pentru creditele ipotecare a înregistrat o scădere în trimestrul II din 2025

În schimb, în cazul populaţiei evoluţiile au fost mixte. Cererea pentru creditele de consum s-a majorat, iar cea pentru creditele ipotecare şi-a întrerupt trendul ascendent din ultimele trimestre şi a înregistrat o diminuare în acest trimestru.

BNR menţionează că, în cazul populaţiei, factorii care au acţionat asupra cererii au fost nivelul de încredere a consumatorilor, nivelul general al ratelor dobânzii şi finanţarea prin utilizarea propriilor economii.

În ceea ce priveşte T3 2025, băncile se aşteaptă la o continuare a creşterii cererii de credite din partea companiilor nefinanciare şi la o reducere a cererii de credite din partea populaţiei, pentru ambele tipuri de împrumuturi (consum şi ipotecar).

Sondajul este efectuat trimestrial de BNR, în lunile ianuarie, aprilie, iulie şi octombrie. Are la bază un chestionar (publicat în cadrul analizei din mai 2008) care este transmis primelor 10 bănci alese după cota de piaţă aferentă creditării companiilor şi populaţiei. Aceste instituţii deţin aproximativ 80% din creditarea acestor sectoare.