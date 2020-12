Ziua eMAG 2020. 4 aspiratoare și fiare de călcat – și la 79 de lei – ca să ai casa lună!

Ziua eMAG 2020 aspiratoare si fiare de calcat. Magazinul online eMAG implineste astazi, 3 decembrie, 19 ani de existenta, si ofera reduceri de pana la 30% la o multime de produse.

Ziua eMAG 2020 aspiratoare si fiare de calcat – Toate ofertele sunt AICI.

Cu aceasta ocazie, eMAG ofera extra-reduceri de 10-15% la aspiratoare, fiare si statii de calcat. Pentru a beneficia de extra-reducere trebuie sa adaugati codul "eMAG19ANI" in cosul de cumparaturi in momentul in care faceti o achizitie.

Aceasta extra-reducere se va adauga reducerii de care produsul beneficiaza deja pe siteul eMAG.

In campanie sunt incluse aspiratoare, fiare si statii de calcat Bosch, Samsung, Electrolux, Miele, Dyson, Heinner, Tefal si Rowenta.

De pilda, un fier de calcat ce beneficiaza de o reducere de 19% are si o extra-reducere de 15% si costa numai 79 de lei de ziua eMAG 2020.

Ziua eMAG 2020 aspiratoare si fiare de calcat Bosch

1. Statie de calcat Bosch TDS2140, 2400W, Talpa Palladium-Glissee, 4.5 bari, 220g/min, 1.5L, I-Temp, Calc'nClean Easy, Alb/Albastru.

Produsul beneficiaza de livrare pana in casa.

Pretul este AICI.

Talpa speciala cu designul sau cu 3 zone garanteaza distributia ideala a aburilor si alunecare maxima. Tehnologia cu trei zone de calcare include procese de umezire, uscare si netezire. Procesul de calcare impreuna cu dispunerea sofisticata a canalelor pentru aburi face aceasta activitate casnica semnificativ mai confortabila si mai putin stresanta.



Presiunea aburilor de 4,5 bari - Cu cat este mai ridicata presiunea cu care aburul ajunge la rufe, cu atat mai bine. 4,5 bari este un nivel de presiune bun pentru cele mai bune rezultate.



2400 W - O buna premisa pentru incalzirea rapida atat a statiilor de calcat cat si a fiarelor de calcat cu aburi este o putere intre 2400 si 2500 W.

Ziua eMAG 2020 aspiratoare si fiare de calcat – statii de calcat

- Calc'nClean Easy: program practic de decalcifiere cu colector separat pentru depunerile de calcar si indepartarea usoara a acestora;

- Timer Calc'n clean: indicator pentru curatare.





Secure - Sistem "Secure" - deconectare automata pentru o siguranta sporita.

- i-Temp: O singura temperatura pentru toate tesaturilor ce pot fi calcate;

- Rezervor de apa de capacitate mare 1.5l, usor de reumplut;

- Rezultate rapide datorita puterii de penetrare a aburului in tesaturi, cu ajutorul presiunii ridicate de pana la 4.5 bar;

- Ultimate SteamBoost: abur cu patrundere adanca a tesaturilor, cu jet de aburi puternic de pana la 220g;

- SteamBoost 220g - extra jet de aburi pentru cute dificile;

- Continuous PulseSteam: 110g/min;

- Talpa PalladiumGlissée: pentru rezultate optime la alunecare si rezistenta sporita la zgarieturi;

- Eco mode: consum redus de apa si energie prin optimizarea modului de generare a aburilor;

- i-Temp Advanced: combinatia ideala intre temperatura si aburi pentru toate tipurile de tesaturi;

- Jet vertical de aburi pentru reimprospatarea tesaturilor;

- Compartiment pentru cabluri - depozitare usoara.

Ziua eMAG 2020 aspiratoare si fiare de calcat Electrolux

2. Aspirator vertical 2 in 1 Electrolux EERC70EB, 10,6 V, Li-Ion, 0.5 l, Autonomie 21 minute, Perii spatii inguste, Negru.

Aspirator 2 in 1 - Aspirator vertical cu unitate portabila integrata. Aspira deasupra podelei cu unitatea portabila detasabila, ideala pentru mobilier, rafturi si mese.

Performanta ridicata cu aspiratorul fara fir 2 in 1 - Aspirare superioara fara fir si fara efort datorita versatilitatii 2 in 1 si a manevrabilitatii EasySteer™ la 180°.

Baterie TurboPower pe baza de litiu pentru performante optime la aspirare si autonomie mai mare.

Usor de directionat, usor de manevrat - EasySteer™ - manevrabilitate la 180° pentru miscari line pe toate tipurile de suprafete.

Ziua eMAG 2020 aspiratoare si fiare de calcat Heinner

3. Aspirator cu sac Heinner HVC-MTB700YL, 700W, 2L, Sac Textil, Galben.

Putere 700W - Cu un motor de doar 700 W, aspiratorul HEINNER HVC-MTB700YL este suficient de puternic pentru a-ti permite sa faci curat in toata casa, rapid si simplu, ajutand, in acelasi timp, la economisirea consumului de energie.



Filtru HEPA 10 - Aspiratorul HEINNER HVC-MTB700YL este prevazut cu un filtru HEPA 10, care retine impuritatile aerului si iti asigura un mediu mai curat in casa.



Sac textil de 2L - Aspiratorul HEINNER HVC-MTB700YL are un sac textil de 2l, reutilizabil, ceea ce inseamna ca vei economisi bani si timp, nemaifiind nevoie sa cauti si sa achizitionezi saci de hartie.



Clasa energetica A asigura un consum redus de energie si performanta ridicata de aspirare pe suprafetele dure.



Ziua eMAG 2020 - fiare de calcat Tefal

4. Fier de calcat Tefal Virtuo FV1711E0, 1800W, rezervor apa 0.2L, jet de abur 80g/min, abur variabil 24g/min, sistem antipicurare, Albastru.

Fierul de calcat cu abur Virtuo ofera sesiuni de calcat rapide si usoare fara a face vreun compromis privind rezultatele. Designul sau ergonomic si declansatorul de abur se combina perfect cu talpa antiaderenta pentru a obtine rezultate exceptionale si usurinta in folosire. Mai mult, produsul are o putere de 1800 W pentru a obtine rezultate rapide si un jet de abur puternic de 80 g pentru a netezi chiar si cele mai incapatanate cute.

Consum de energie redus si eficienta fara a face vreun compromis privind rezultatele.

Descopera Virtuo, fierul de calcat cu abur ce-ti ofera sesiuni rapide de calcat, usurinta in folosire si rezultate pe care te poti baza. Acest fier de calcat usor de folosit are o putere de 1800 W pentru rezultate rapide, abur variabil de 24 g/min pentru sesiuni de calcat eficiente si un jet de abur puternic de 80 g pentru a netezi chiar si cele mai incapatanate cute.

Performanta se combina perfect cu usurinta in folosire si comoditatea datorita designului compact, a talpii antiaderente si a declansatorului de abur ergonomic creat special pentru a face sesiunile de calcat mai usoare si mai confortabile. Datorita protectiei antipicurare ce previne aparitia petelor pe tesatura, rezultatelor rapide si performantelor de incredere, fierul de calcat Virtuo este alegerea perfecta pentru sesiuni de calcat rapide si confortabile.



Ziua eMAG 2020 - fiare de calcat ieftine



Talpa antiaderenta - Fierul de calcat este prevazut cu o talpa neteda, cu o tehnologie avansata ce ofera rezultate exceptionale de alunecare si nonaderenta.



Jet de abur puternic - Fierul de calcat cu abur Virtuo dispune de o putere de 1800 W si un jet de abur puternic de 80 g pentru a netezi chiar si cele mai incapatanate cute si pentru a obtine sesiuni de calcat rapide.



Declansator ergonomic pentru abur - impreuna cu un design compact, fierul de calcat Virtuo este prevazut si cu un declansator ergonomic pentru abur care impreuna cu talpa antiaderenta ofera rezultate excelente de calcare.



Abur variabil - Produsul este prevazut cu functia de abur variabil, de 20 g/min, ce ofera sesiuni eficiente de calcare.



Abur vertical - Aceasta functie te ajuta sa improspatezi sau sa netezesti tesaturile delicate sau cele aflate pe umeras.



Functie anticalcar - Sistemul anticalcar integrat face ca intretinerea fierului de calcat Virtuo sa se faca cu usurinta, pentru rezultate perfecte de durata.



Spray - Folosirea acestuia faciliteaza netezirea tesaturilor chiar si in cazul celor mai dificile cute.



Sistem antipicurare - Previne scurgerile de apa si aparitia petelor la nivelul tesaturilor.

