Expert în Orientul Mijlociu, avertisment cu mişcările violente teroriste în Europa: "Vorbim despre lupi singuratici pe care serviciile secrete nu îi pot vedea"

Ovidiu Raețchi, expert în Orientul Mijlociu, a comentat la Antena 3 CNN protestele din ţările musulmane şi a lansat un avertisment sumbru privind Europa.

După ce gruparea Hamas a decretat această zi ca fiind "Ziua Furiei", a cerut susținătorilor să-i să iasă la proteste în toată lumea, în toate capitalele.

Întrebat despre posibilele escaladări, Ovidiu Raețchi, expert în Orientul Mijlociu a spus:

"Ziua furiei este cumva o tradiție a taberei palestiniene. A mai fost proclamată și în trecut, mizând pe mobilizare a taberei musulmane și taberei arabe.

Real vorbind, pericolul escaladării, fie prin atacuri directe la adresa Israelului, fie prin proteste semnificative și eventual, atacuri la adresa comunităților evreieşti. Nu văd în state precum Iordania.

Am văzut mai devreme problemele care încep să se contureze în Iordania, unde avem o uriașă comunitate palestiniană provenită din 1948 și 1967. Iordania are însă o relație stabilă veche, are un tratat de pace cu Israelul și știe să reziste în fața tulburărilor venite din partea palestinienilor. Iordania a trecut printr-o încercare de preluare de către Mișcarea de Eliberare a Palestinei, în 1970, a statului. E vorba de ce celebrul Septembrie Negru. Iordania a avut parte de atacuri din partea sinistrului terorist Al Qaeda Al Zawahiri care venea din nordul Iordaniei, din Zarqa. Deci știe să reziste, s-a confruntat cu astfel de fenomene.

"Riscul cel mai mare este în Liban din partea Hezbollah"

Problemele sunt sigur în Liban, unde rămâne riscul cel mai mare de escaladare din partea Hezbollah, care totuși până în momentul de față a dat dovadă de o reținere strategică care trebuie remarcată și din zona Siriei, unde avem o sumedenie de grupări teroriste jihadiste care au supraviețuit și de asemenea pe unde vine sprijin foarte probabil către Hamal din partea Iranului. Și de asta am văzut ieri deja atacuri în zona aeroporturilor strategice din Siria, probabil ca un avertisment din partea Israelului pentru Bashar al-Assad să nu mai hrănească.

Hamas-ul e o mișcare standard care apare în momentul în care există conflicte cu Hezbollah şi Hamas, să-i transmită regimului de la Damasc acest avertisment privind stoparea ajutorului", a spus expertul.

"În Europa avem o tradiţie a imigranţilor din zona Magreb-ului"

Întrebat dacă există riscul să vedem astfel de mișcări violente şi în Europa

"Mai ales în Europa, aș spune, pentru că în Europa avem această tradiție, care ține și de valurile de imigranți din zona Magreb-ului în Franța, din alte regiuni, musulmane în Turcia și vedem că ele sunt sensibile, sunt într-o reacție de rezonanță cu diferite regiuni în care au loc confruntări de acest tip între trupe jihadiste și alte forțe, uneori forțe occidentale, uneori forțe locale.

"Vorbim de lupi singuratici care se radicalizează fără a fi văzuţi de serviciile secrete"

Știm că am avut în Germania valuri de atentate de mică amploare, şi în Franța, acel val de atentate şi care vin pe două rețele. Fie vorbim de lupi singuratici care se radicalizează fără a putea fi în vreun fel controlaţi de serviciile secrete, fie de celule care au o conexiune directă cu Hamas sau cu jihadul islamic și riscul real cred că provine mai degrabă dinspre acei lupi singuratici pe care serviciile de inteligence nu îi pot vedea formându-se și radicalizându-se, decât de rețelele jihadiste care în ultimii ani sunt mult mai bine cunoscute și controlate în Europa", a spus la Antena 3 CNN,