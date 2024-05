Sebastian Burduja, despre Nicușor Dan ca primar general: ”Dânsul nu s-a concentrat pe dezvoltarea orașului”

Sebastian Burduja, candidatul PNL la Primăria Capitalei, a vorbit în cadrul emisiunii ”În fața națiunii”, despre problemele cu care se confruntă Bucureștiul, dar și care sunt greșelile pe care le-a făcut contracandidatul său, Nicușor Dan, actualul edil, în tot acest timp de când se află la cârma instituției pe care o conduce.

Cel mai recent sondaj realizat de ARA Public Opinion arată că Nicușor Dan, actualul primar al Capitalei, se află în topul preferințelor bucureștenilor privind votul de încredere pentru alegerile locale din 9 iunie.

Pe locul doi se află Gabriela Firea, urmată de Cristian Popescu Piedone, Sebastian Burduja și, pe ultimul loc, Mihai Enache, din partea partidului AUR.

Sebastian Burduja, candidatul PNL la Primăria Capitalei, susține că locul patru nu îl reprezintă și nu crede neapărat în sondaje.

”Este cert că e o cursă strânsă între patru candidați: Nicușor Dan, Gabriela Firea, Piedone și subsemnatul, nu neapărat în ordinea asta.

Am văzut sondaje care prezintă cifre și clasamente diferite, dar eu nu mă uit la sondaje, pentru că eu sunt într-o cursă, alerg pe culoarul meu într-o sprint pentru a mă prezenta cine sunt, ce plan am pentru București, cartea mea, conceptele mele, proiectele mele, ce echipă am și ce rezultate am avut până acum.

Față de ceilalți candidați, eu am avantajul că nu am fost primar general, n-am fost primar în acest oraș, pentru ce-am făcut la Digitalizare și la Energie oricând pot să prezint ce-am făcut în mandate scurt, niște rezultate foarte concrete.

Ceilalți, începând cu primarul actual, domnul Nicușor Dan, nu au ce să spună, pentru că au trecut anii și nu vedem în București mai curat, mai fluid în trafic, cu o poluare mai redusă, cu spații verzi mai îngrijite.

Vedem un oraș care nu arată precum o capitală europeană, deși, din punct de vedere economic, Capitala stă bine, este un oraș dinamic. Problema este că pe indicele calității administrației locale suntem pe ultimul loc din Uniunea Europeană, deci Bucureștiul este cel mai prost administrată capitală europeană”, a spus Sebastian Burduja.

”Dânsul nu s-a concentrat pe dezvoltarea orașului”

Mai mult decât atât, Sebastian Burduja aruncă vina pe actualul primar al Capitalei pentru problemele cu care se confruntă bucureștenii, susținând că Nicușor Dan nu s-a ținut de promisiunile din campania electorală din anul 2020.

”Poate să zică orice, sigur zice și că a fost un primar bun, dar trăim cu toții în București vedem problemele Capitalei: trafic, poluare, termoficare și așa mai departe. Deci nu este nici măcar un domeniu de dansul a livrat ceea ce a promis și am arătat chiar la Antena 3, într-o misiune, pliantul lui din 2020: cifrele noului București, de la grădinițe zero, piste de biciclete zero kilometri, centura verde zero, tren metropolitan nu există, deci zero barat.

În acest context, nu are cum să recâștige încrederea bucureștenilor. Fiind de stânga, dânsul nu s-a concentrat pe dezvoltarea orașului: locuri de muncă mai bine plătite, condiții de trai mai bune pentru pensionari, un sistem de sănătate, școli civilizate, un oraș mai sigur în care nu există acest flagel al consumului și traficului de droguri. Toate lucrurile astea nesită venituri, fonduri pentru primărie. Cum? Dezvoltând orașul”, a spus Sebastian Burduja, în cadrul emisiunii ”În fața națiunii”.