Ce plan are Ministerul Educaţiei pentru copiii săraci din România. Anul 2023 vine cu schimbări radicale

Și mergem și mai în concret și venim cu exemple. Sute de copii din judeţul Botoşani adorm zilnic flămânzi.

Într-o gospodărie mică din Hudești trăiesc trei familii. Una dintre ele este formată din doi tineri şi doi copii.

Curtea răsună de râsetele copiilor mult prea mici pentru a înţelege incertitudinea zilei de mâine.

În aceste situaţii, sărăcia şi foamea cu care se confruntă acasă îi mână la şcoală. Însă nu neapărat din dorinţa de cunoaștere, ci pentru că acolo primesc ceva de mâncare.

Un corn și un pahar de lapte.

În școala din localitate sunt 255 de elevi şi 55 de preșcolari. O parte semnificativă a acestora trăiesc în condiţii extrem de grele. Pentru aceşti copii hrana pe care o primesc la şcoală este de un real ajutor.

Doar 300 de unități de învățământ din România beneficiază de programul masa caldă care le asigură copiilor un prânz complet.

Întrebat despre aceste situații, ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu a spus:

"Într-adevăr această problemă a fost puternic agravată de criza sanitară şi de criza economică. Ce se poate face şi ce face,deja, masa caldă, alături de transportul elevilor şi alături de un sistem de burse motivant sunt cei trei piloni prin care putem reduce abandonul școlar şi îmbunătăți accesul la învăţământul de calitate pentru toţi copiii. Sunt obiective de care depind de aderarea României la OECD.

A fost un program masa caldă inițiat în 2016 care a fost pilotat vreme de 6 ani pentru 150 de şcoli din România. Știm că masa caldă face diferența pentru multe familii între a-şi trimite sau nu copiii la şcoală.

Anul acesta am crescut la 34 de milioane de lei bugetul pentru masa caldă, am dublat numărul de şcoli şi am adăugat alte 50 de şcoli. Avem 350 de şcoli care beneficiază de masă caldă anul acesta.

În același timp, am crescut şi alocația zilnică pentru o masă. Acum este 15 lei pentru a avea un mecanism eficient pentru a ţine pasul cu evoluția preţurilor.

În Botoşani am avut anul trecut trei şcoli beneficiare. Anul acesta avem 7 şcoli beneficiare. Şcoala pe care ați prezentat-o va fi în continuare parte din acest program.

Pentru septembrie anul viitor proiectul legii, pe care l-am lansat în dezbatere publică, propune masă caldă pentru cel puţin 1 milion de elevi, cu condiţia ca acest proiect de lege să reușească să fie adoptat", a spus Sorin Cîmpeanu, ministrul Educaţiei, în emisiunea În faţa Naţiunii de la Antena 3.