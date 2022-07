Care este cea mai mare frică a lui Vasile Dîncu pentru România| Răspunsul ministrului Apărării

România poate face faţă unei invazii. Aceasta este promisiunea fermă făcută de Vasile Dîncu, ministrul Apărării Naţionale, în exclusivitate pentru emisiunea Income Magazine de la Antena 3.

Ministrul Apărării susţine că salariile militarilor ar trebuie majorate cu două treimi, astfel încât domeniul să devină atractiv pentru tineri

De asemenea, Vasile Dîncu vorbeşte şi despre cel mai tensionat moment al războiului din Ucraina, dar şi despre cea mai mare frică pe care o are pentru România.

"Mie îmi e teamă de un singur lucru, de faptul că România nu reușește să coaguleze un proiect de țară și nu reușește să coaguleze o serie de priorități care să devină biblie pentru toate partidele politice care conduc, în mod tot mai fragmentat în acest moment, România. Dacă ne uităm că fiecare Guvern, în ultimii 10 ani a avut o medie de un an, că am avut în 30 ani, 30 şi ceva de miniștri ai învățământului și ai sănătății, observăm că România nu are viitor dacă vom merge în același ritm", a spus Vasile Dîncu, în exclusivitate la Antena 3.