Cele mai mari greșeli ale celor care au economisit o sumă de bani și vor să o investească

Românii încep ușor - ușor să investească. Fie că vorbim despre bursă, fie că vorbim despre criptomonede, din ce în ce mai mulți aleg să investească bani pentru a-și asigura un viitor mai bun.

Sursa foto: Getty Images / d3sign

Din nefericire, nu toate investițiile sunt sigure. Iar experții trag un semnal de alarmă cu privire la faptul că românii ar trebui să se informeze foarte bine înainte de a alege unde să bage banii.

Invitat în emisiunea iThink cu Iusti Fudulu de la Antena 3 CNN, Alexandru Chirilă, consilier financiar, a explicat care sunt cele mai mari greșeli pe care le fac investitorii la început de drum.

”Aici suferim cel mai mult, pentru că facem investiții atunci când nu trebuie, facem investiții cu riscuri pe care nu le înțelegem și principiile sunt, de fapt, destul de simple. Și anume, am venituri lunare, economisesc, dacă nu reușesc să economisesc nu am altă variantă decât ori să îmi cresc veniturile, însemnând faptul că pot renegocia contractul la locul de muncă, dar marja de creștere este limitată, pot munci mai multe ore, îmi pot lua un alt job, adică practic posibilitatea de a-mi creșteri veniturile este limitată.

Pe de altă parte, mai am și posibilitatea să îmi scad cheltuielile și aici îmi pot scădea cheltuielile într-o anumită marjă, pentru că tot trebuie să locuiesc undeva, să mănânc, să ajung la un loc de muncă. Deci din punct de vedere al managementului finanțelor personale trebuie să nu îmi cresc foarte mult standardul de viață, dar să am niște venituri pe care să le pot crește. De aici trebuie să economisesc.

”Până când economisesc?”

Până când economisesc? Până când am un fond de urgență și un fond de siguranță. Asta înseamnă că acești bani sunt acei bani pe care pot pune mâna dacă îmi pierd sursa de venit. Statistic vorbind, este dovedit faptul că în șase luni de zile, un om poate pivota către un alt loc de muncă unde să corespundă din punct de vedere al salariului, șefului, companiei, fără să fie nevoit să facă compromisuri. Ce fac după ce am aceste economii, pentru 6-12 luni? Următorul pas ar fi să investesc. Pentru că fără investiții, inflația în capitalism erodează valoarea banilor. Sunt niște concepte pe care noi spunem că le înțelegem, dar pentru că nu sunt puse cap la cap într-un singur element, nu avem niște repere care să ne facă să acționăm”, susține Alexandru Chirilă.

Instrumentul care te ajută să vezi unde te situezi din punct de vedere financiar

”Aici este un concept destul de interesant. Noi ne-am pus întrebarea ce se întâmplă cu un om care se uită la telefon, vede că bateria este descărcată, ce generează această acțiune de a încărca telefonul respectiv? Nu există un standard comun acceptat, că îți bagi telefonul la încărcat doar când ai 1% baterie, sau că îți bagi telefonul la încărcat când ai 30% baterie. Fiecare reacționează diferit. Soția mea râde de mine pentru faptul că la mine telefonul este mereu descărcat. Poate că unii oameni simt disconfort când bateria este la 30% și deja caută o priză sau încep să consume mai puțină energie. Care este momentul în care simțim că rămânem fără bani?

Am reușit, printr-un algoritm, să punem cap la cap elemente ca timp, inflație, cheltuieli, avere netă și venituri. Sunt cele cinci elemente critice care impactează orice decizie financiară pe care o luăm pe parcursul vieții.

Împreună cu o echipă de IT și cu echipa companiei care este pasionată de managementul finanțelor personale am reușit să compunem într-un concept asemănător bateriei telefonului toate elementele pe care le-am enumerat mai devreme. Asta înseamnă că atunci când îți introduci veniturile actuale, averea netă, cheltuielile lunare, vârsta, în spate noi avem indicatorul inflației, acest concept îți calculează în timp real gradul de încărcare personal din punct de vedere financiar. Și mai departe, ne întrebăm: oare am ajuns într-o zonă roșie? Ce am de făcut? Păi ori îmi cresc veniturile, ori îmi scad cheltuielile. Sunt într-o zonă verde? Poate ar fi momentul în care ar trebui să renunț la locul de muncă, pentru că resursele acumulate de mine pe parcursul vieții îmi permit să trăiesc de acum înainte până la vârsta pensionării, chiar și după.

Investiții în imobiliare sau investiții la bursă?

Și de aici apar concepte noi. Cât de lichidă este averea netă, pentru că dacă am foarte mulți bani băgați într-un instrument financiar lipsit de lichiditate, pe care nu îl pot transforma foarte repede în bani, conceptul lichiditate este un concept foarte important atunci când discutăm despre bani. Pot avea foarte multe apartamente care nu îmi generează nimic, iar în momentul în care le vând conversia lor în lichiditate se face în 3,6 luni de zile, pe când piețele financiare câștigă avantajul lichidității, întrucât vânzarea acțiunilor în piețele financiare se face în interval de câteva ore, dacă nu chiar instant”, mai spune consultantul financiar.

Bateria financiară

”Așa a apărut conceptul de baterie financiară. Ne-am pus întrebarea ”când știi că este suficient cât ai”, ”când știi că trebuie să muncești sau să tai cheltuielile”? Și am reușit, în conceptul acesta al bateriei financiare, cu doar patru imput-uri, să știm în timp real cum stăm din punct de vedere financiar. Nu există garanția veniturilor de mâine. Acest concept te ajută să vezi cât timp poți trăi din resursele acumulate pe parcursul vieții. Credem că toate soluțiile pe care băncile, toate companiile antreprenoriale le-au încercat până acum pentru a ajuta populația să economisească și să investească inteligent, ne-au adus în punctul în care studiul ne spune că nu este grozav.

Din etapa aceasta noi încercăm o altă abordare prin care tu să ai repere, dar reperele să fie adaptate ție, să nu te compari cu vecinul, să te compari cu mine, să vezi ce mașină conduc. Pentru că mașina pe care o conduc poate pentru mine este o cheltuială de 5% din venitul pe care eu îl am, și nu ar trebui să fie un etalon al bogăției, al veniturilor.

Credem că este o abordare fresh care prin simplitatea ei nu face decât să determine omul la acțiune, să își pună întrebări. Dacă noi prin acest instrument îl ajutăm pe om să își pună o întrebare despre ce are de făcut de acum încolo, despre cum își poate crește gradul de încărcare financiară, noi ne vom fi atins scopul.

Omul trebuie să se preocupe de creșterea averii nete

Mai departe, bineînțeles, orice om trebuie să fie preocupat de creșterea gradului, de creșterea valorii nete. Averea netă înseamnă active minus datorii. Și, pentru vârsta pensionării, nu ne permitem greșeli. Aici ne interesează securitatea fondurilor și apoi există tipuri de investiții în care obiectivul este să multiplic banii pe care i-am economisit pe parcursul vieții. Și bineînțeles, fără să alerg după câini cu covrigi în coadă, pentru că în sectorul investițiilor nu există îmbogățire peste noapte și bineînțeles prin investiții constante în educație, în așa fel încât să fii capabil să iei decizii independente fără să asculți de unul și de altul”, a mai explicat Alexandru Chirilă în exclusivitate în emisiunea iThink cu Iusti Fudulu de la Antena 3 CNN.