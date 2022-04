E focar de infecţie în Dorobanţi, în blocul unde un bătrân creşte şobolani: "Miroase îngrozitor!"

Locatarii blocului din Sectorul 1 sunt disperaţi. Oamenii au povestit, în exclusivitate pentru News Hour Wih CNN, că nu e seară în care să nu vadă şobolanii la fereastra apartamentului de la parter.

"Am văzut şobolanii. Toată lumea vede. Gândaci nu vă mai spun. Este nebunie. Am vazut şobolani în tot Bucureştiul se văd şobolani, la ce mizerie este", spune o femeie.

Oamenii se tem că rozătoarele vor invada tot blocul, că vor muşca şi că vor transmite boli grave.

"Pe scară miroase urât. Se simte până la etajul 7. Eu stau la 3. Miroase îngrozitor", a spus alt locatar.

Bărbatul care creşte şobolani are şi un fiu, dar acesta nu vrea să se ocupe de tatăl său

"Am incercat sa luăm legatura cu fiul dânsului care este aici în zonă, dar nici cu dânsul nu am reuşit să luăm legătura. A spus că nu vrea sa il interneze, pentru că nu vrea să îl aibă pe conştiinţă. I-am explicat că avem şi problema cu întretinerea. Are datorii de 20.000 de lei. A crescut această datorie şi încercam să vedem ce putem face si pe acest lucru a executarii silite a proprietăţii, pentru că nu se mai poate. Ştim ca este un caz social dar nici asa nu putem locui în felul acesta", a spus Gabriel Popescu, administrator bloc.

Bătranul de 80 de ani a fost dat în judecată, dar până la o decizie definitivă a instanţei, nimeni nu îi poate intra în casă