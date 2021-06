Gabi Balint, reacție în cazul legendelor fotbalului așezate în tribuna a doua la Euro2020: ”Un act jenant”

”Un act jenant. Sincer m-am simțit și eu jenat, deși n-am fost acolo, și mai bine că n-am fost. Oricum, nici nu mă așteptam ca Federația Română de Fotbal să aibă grijă de valorile fotbalistice din România, de oamenii care au scris istorie în România în acest sport. Totuși a fost dureros să vezi că Hagi era liber, era dispus să meargă la meci, și el nu a fost invitat acolo, în loja de onoare unde ar fi trebuit să fie, să ne reprezinte pe toți ceilalți care am jucat alături de el, și fotbalul românesc. Ăsta a fost primul lucru care pe mine m-a deranjat foarte mult când am văzut acest fapt.

Eu nu cred că se poate întâmpla așa ceva în nicio țară pentru că dacă ne uităm pe imaginile de la alte meciuri vedem fotbaliști consacrați pentru că li se dă importanță, sunt apreciați. Oamenii de acolo știu că asta înseamnă un capital de imagine și aici mă întreb de ce Federația nu este interesată să aibă un capital de imagine pentru că foștii fotbaliști pot oferi lucrul ăsta. Câteodată mă întreb dacă o fac intenționat sau pur și simplu atâta pot. Parcă vor să arate cumva că nu le pasă de foștii fotbaliști pentru că nu este prima dată când se întâmplă acest lucru.”, a spus Gabi Balint pentru Antena 3.

Gică Hagi, modest după ce a fost dat la o parte de politicieni pe Arena Naţională

Gică Hagi a declarat că nu a avut nicio problemă în legătură cu faptul că a primit un loc la tribuna a doua, lângă suporteri, în timp ce în tribuna oficială au fost primiţi politicieni precum Ludovic Orban, Nicuşor Dan, Dan Barna sau şeful DNA, procurorul Crin Bologa.

"N-am o problemă. Am vrut să văd meciul, am stat unde am avut loc, mi-a plăcut partida, atât pot să spun. În rest, n-am nimic de comentat", a declarat Gică Hagi, potrivit gsp.ro.

Totodată, Gică Popescu a reacţionat şi el la modul în care a fost tratat de Federaţia Română de Fotbal.

"Mă așteptam să primesc invitație în altă parte a stadionului, lui Gică Hagi i-am zis pe drum spre stadion unde avem locuri, mi-a fost teamă că dacă îl anunț înainte să plecăm că vom sta la tribuna a doua, nici nu mai vine la meci", a precizat Gică Popescu.

