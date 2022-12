InfoCons, sfaturi pentru masa de Crăciun | Cum putem mânca sănătos şi inteligent

De sărbători mâncarea ocupă un loc fruntaș în casa fiecărui român. Sorin Mierlea, președinte InfoCons, a explicat la Antena 3 CNN cum ne putem feri de alimentele pline cu aditivi periculoși din meniul de Sărbători.

De Crăciun mesele se umplu cu de toate. În familie sau în drumeții, românii petrec așa cum știu mai bine. De la salata de boeuf până la fripturi și cozonaci, toate vor fi gustate din plin.

Dar mare atenție! Multe produse sunt preparate cu ingrediente din comerț, iar în graba de a le lua de pe raft poate că n-am mai citit chiar fiecare etichetă.

"Când discutăm despre atenție, ar trebui să înțelegem că măcar pentru masa de Crăciun discutăm despre produse pe care le punem pentru cei dragi, pentru copii, nepoți, bunici, colegi, prieteni, familie.

Și atunci măcar acum ar trebui să fim mai atenți și mai responsabili, mai ales la acele produse cumpărate online, gata preparate, cumpărate din diferite hipermarket-uri, supermarket-uri.

"Mesele de Sărbători pot conține până la 170 de aditivi"

Din evaluările pe care le avem, poate masa de Crăciun în seara asta sau mâine în ajung sau mâine la prânz se pot ajunge până la 170 de aditivi la o singură masă și depășire a cantității de zare și de zahăr aproape de 20 de ori.

Cred că este important și mai ales cred că ar trebui să fim mai atenți că nu numai numericul de aditivi, ci și faptul că peste 40 % din ei găsim de cel puțin 5-6 ori în la aceeași masă, ceea ce înseamnă că un singur aditiv se regăsește în mai multe produse din aceeași categorie.Și atunci cred că fiecare dintre noi ar trebui să fim puțin mai responsabili. Iar când discutăm despre responsabilitate nu mai putem să spunem că nu știm.

InfoCons, apel la responsabilitate: "Să fim mai atenți să cumpărăm mai deștept"

Mișcarea de Protecție a Consumatorilor a lansat aplicația gratuită InfoCons, care te ajută, în limba română, oriunde ești în lume, să scanezi codul de bare a unui produs agroalimentar și să afli câți aditivi are, cât are, câtă sare, cât zahăr, câte calorii dacă are anumite substanțe care sunt alergene sau nu.

Cred că este important să fim puțin mai atenți și mai responsabili, iar într-o perioadă în care calitatea vieții, bugetul nostru este tot mai diminuat, să fim mai atenți să cumpărăm mai deștept.

De multe ori auzim păi, ce să fac? E mai ieftin sau mă duc după preț. Dar în momentul în care cumpărăm, de exemplu, un salam care are doar 10 % carne și pare mai ieftin, carnea respectivă este exorbitant de scumpă.

Cred că trebuie să înțelegem că până la urmă putem să cumpărăm mai bine, mai deștept și important să știm ceea ce cumpărăm și să fim atenți la ceea ce cumpărăm și cum putem face asta.

Pericolul ascuns din jucăriile pentru copii. Avertisment InfoCons

Aplicația gratuită Infocons citim ingredientele, citim eticheta și nu în ultimul rând, suntem puțin mai atenți. Iar când discutăm de această seară mai ales că vine Moș Crăciun, să fim foarte atenți.

În alerta Uniunii Europene sunt peste 100 de tipuri de jucării și haine de copii care sunt în alertă maximă din punct de vedere a unui risc de sănătate imediată.

Cred că e important ca înainte de a dacă cadourile copiilor, de a le cumpăra, de a le face cadou celor dragi, putem să intrăm în aplicația gratuită Infocons, secțiunea alerte.

Avem toate alertele, inclusiv pozele produselor, ca doamne ferește să nu ajungem să facem dintr-o bucurie, mai ales un necaz", a explicat Sorin Mierlea, preşedinte InfoCons, în emisiunea News Hour with CNN de la Antena 3 CNN.