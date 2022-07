O tânără în scaun cu rotile a fost umilită de şoferii STB | Ce mesaj îi transmite Teodora lui Nicuşor Dan

Mai exact, angajaţii STB au refuzat să coboare rampa pentru persoanele cu această dizabilitate ca Teo să poată urca în mojlocul de transport. Mai mult decât atât un alt şofer i-a închis uşa în nas.

Întrebată ce a simțit mama Teodorei a spus:

"Am simțit ce simțim de fiecare dată când nu ni se coboară rampa și când ni se spune că eu, ca și însoțitor, trebuie să-mi cobor singură rampa.

În primul rând umilință și nepăsare și lipsă de empatie și nerespectarea legii, că despre asta este vorba până la urmă", spune mama Teodorei.

Întrebată apoi dacă Nicuşor Dan a luat legătura cu ele, aceasta a spus:

"Nu a luat legătura cu noi domnul primar, iar situația nu știu cum se va rezolva pentru că niciodată nu s-a rezolvat.

Nu este prima oară când eu fac reclamație la cei de la STB. De fiecare dată când nu mi s-a dat rampa jos sau am vorbit frumos, am spus care-mi sunt drepturile, care sunt drepturile ei, am primit doar scuze. Ne cerem scuze.

Noi, ca și instituție, nu suntem de acord cu comportamentul, cu faptul că șoferii nu-și fac datoria și nu respectă ceea ce au în fișa postului. Pe mine mă interesează ca toți șoferii să îmi coboare rampa pentru că șoferii se schimbă, nu rămân aceiași pe aceeași linie.

Nu ştiu cum se face această instruire și cum se face această informare a noilor șoferi. Și pe mine mă interesează ca de câte urc cu Teodora într-un mijloc de transport dintr-o capitală europeană să nu mă umilesc şi să mă rog de șoferi să își facă datoria. Să îmi dea rampa jos așa cum știe că trebuie să o facă", spune mama Teodorei.

Întrebată dacă situația este diferită în Madrid, acolo unde locuiește, aceasta a spus:

"Situația este la polul opus acolo, pentru că nu ne-am lovit niciodată de aceste probleme.

Întotdeauna și la metrou și la mijloacele de transport de suprafață ni s-a coborât rampa fără să o solicităm în mod expres. În momentul în care șoferul te vede că ești la locul special pentru persoanele cu dizabilități, înseamnă că vrei să urci în acel autobuz, în acel metrou.

Coboară vatmanul și te întreabă: ai urcat, ești bine, aveți nevoie de asistență la coborâre, în situația în care Teodora este cu mine tot timpul. (...) Deci așa ceva nu este acceptabil și să se rezolve o dată treaba asta, să le intre bine în cap că ei trebuie să facă acest lucru", a spus Neli Dumitru, mama Teodorei.