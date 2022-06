Fermierii români, la un pas de faliment din cauza secetei | Anunţul directorului Institutului Naţional de Hidrologie

Haideți să vedem ce ar putea duce la această situaţie: un debit mediu lunar al Dunării la valoare scăzută în luna iulie, aşa cum a fost in iunie, respectiv in jurul valorii de 3000 mc/s şi un aport scăzut al debitelor afluente in lacurile interioare ale României.

La acestă dată s-a aplicat deja Planul de restricții și utilizare a apei în următoarele zone: Vaslui, tot judeţul, acolo unde se folosesc rezerve, şi Galați, acolo unde apa e furnizată în functie de un orar pentru 8 localități: Movileni, Frumușița, Ijdileni, Grivița, Cămățui, Cudalbi, Nicorești, Varlezi. Aici se foloseşte apă din sistemul de irigaţii.

Reducerea treptată a alimentării cu apă pentru irigare, activități industriale şi într-un final. alimentarea cu apă a localităților.

"Dacă nu apar precipitații este foarte posibil să apară fenomenul de secare. Deja l-am semnalat în ultimele 7 zile.

A apărut pe unele cursuri de apă, în special pe cele cu caracter nepermanent în bazinele hidrografice Prut, Bârlad, Siret şi în bazinul hidrografic Crișuri.

Pe cursurile de apă pe care le monitorizăm fenomenele de secare la acest moment sunt pe trei râuri în Siret şi pe 5 cursuri de apă la bazinul Prut-Bârlad.

Aceste fenomene apar anual", a spus Nicolae Bărbieru, directorul Institutului Naţional de Hidrologie, care a precizat că se aşteaptă mai multe date din teren pentru a reevalua planul de restricții.

Ce cuprind planurile de restricții și utilizare a apei în perioadele critice

- reducerea treptată a alimentării cu apă pentru irigare

- reducerea treptată a alimentării cu apă pentru utilizări industriale

- restrângerea intermitentă a alimentării cu apă a localităților

Până acum s-au aplicat planurile de restricții și utilizare a apei în perioadele critice în:

- Județul Vaslui - e utilizată sursa de rezervă Acumularea Puşcaşi

- Judeţul Galaţi: Movileni, Frumușița, Ijdileni, Grivița, Cămățui, Cudalbi, Nicorești, Varlezi

"Seceta e destul de persistentă. Suntem în pragul involuției"

Crăpăturile din pământ sunt de o palmă, iar solul care trebuia în această perioadă să fie fertil, s-a transformat în praf. Fermierii din Mureş spun că producțiile de porumb vor fi mai mici cu 30% în acest an.

"Seceta e destul de persistentă. Suntem în pragul involuției. Dacă în decurs de 10 zile nu vom avea precipitații vom pierde cultura de porumb, de soia. La lucerna am pierdut deja jumătate din producție. La 2,5 lei floarea, urmează falimentul", spune Iosif Balint, fermier.

În mai multe localități din judeţul Galaţi, apa a fost raționalizată din cauza secetei

Iar lipsa producţiei va duce la falimentul fermierilor.

Conform unui ordin emis de fostul ministru al Agriculturii, Adrian Oros, fermierii ale căror culturi erau afectate, puteau cere ajutor din partea Guvernului până pe 15 mai. Atunci, seceta nu era atât de severă, iar agricultorii au sperat că va ploua.

În mai multe localități din judeţul Galaţi, apa a fost raționalizată din cauza secetei. Doar cei care au fântâni îşi mai pot uda culturile. Restul, doar până la ora 17, când furnizarea de apă se oprește.

În judeţul Botoşani, pompierii fac tot posibilul pentru a ajungă oamenii. Aceştia merg din sat în sat cu autospecialele din dotare şi le oferă apă potabilă localnicilor. Aici a fost pus în aplicare planul de măsuri de prevenire şi reducere a riscului de manifestare a situațiilor de urgență pe perioada secetei şi caniculei.

Județul Botoșani se află sub Cod Portocaliu de căldură până vineri inclusiv. Astfel, la nivelul județului, prefectul Sorin Cornilă, în calitate de președinte al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Botoșani, a dispus punerea în aplicare a Planului de măsuri de prevenire și reducere a riscului de manifestare a situațiilor de urgență pe perioada sezonului estival.

Astfel, la nivelul unităților administrativ-teritoriale au fost înființate puncte de acordare a asistenței medicale de urgență și de distribuire a apei potabile. Totodată, a fost informată populația cu privire la măsurile ce se impun a fi luate pe timpul caniculei și secetei și au fost identificate persoanele vulnerabile.

La nivelul comunelor Drăgușeni, Văculești, Sulița și Cristești, Serviciile Voluntare pentru Situații de Urgență au transportat, cu autospecialele din dotare, apă menajeră pentru populație.