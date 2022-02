Vladimir Putin, alături de cancelarul Olaf Scholz: "Vrem să rezolvăm problema Ucrainei în NATO acum. Mâine poate fi prea târziu!"

Din acest punct de vedere, discuția cu Olaf Scholz nu a adus nimic nou.

În schimb, conferința de presă i-a oferit lui Putin prilejul să acuze NATO că a declanșat un război în Europa, în urmă cu peste două decenii.

Declarativ, liderul rus insistă că nu vrea război.

Vladimir Putin: "Desigur, nu ne dorim război"

"Cât despre războiul din Europa. Cancelarul federal tocmai a spus că oamenii din generația sa (și eu aparțin generației sale) cu greu își pot imagina vreun fel de război în Europa. Și acest lucru se spune, desigur, în legătură cu situația din jurul Ucrainei. Dar noi am fost martori ai războiului din Europa declanșat de blocul NATO împotriva Iugoslaviei. O operațiune militară majoră cu lovituri de rachete și bombe asupra uneia dintre capitalele europene - Belgrad. A fost? Fără sancțiunea Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite. Acesta este un exemplu foarte prost, dar a fost (...)

Desigur că nu (ne dorim război). De aceea, am înaintat o propunere pentru un proces de negociere, al cărui rezultat ar trebui să fie un acord privind asigurarea securității egale pentru toți, inclusiv pentru țara noastră. Din păcate (și am vorbit deja despre asta) nu am primit un răspuns constructiv la propunerile făcute de noi.

Vladimir Putin: "Discutăm celelalte probleme doar împreună cu cele care sunt capitale pentru noi"

Cu toate acestea, pornim de la faptul că și în documentele care ne-au fost transmise de partenerii noștri din NATO și de la Washington, există câteva elemente care pot fi discutate. Dar suntem gata să facem acest lucru numai împreună cu acele probleme fundamentale care sunt de o importanță capitală pentru noi. Sperăm, și i-am spus astăzi Cancelarului Federal despre acest lucru, că dialogul se va dezvolta în acest fel.

Și în funcție de modul în care se dezvoltă, situația se va dezvolta pentru toate celelalte probleme care ne îngrijorează pe voi și pe noi. Și suntem la fel de îngrijorați ca și voi, vă asigur.

(...) Cât despre cum va acționa Rusia în continuare? Conform planului vom acționa. Din ce va fi compus planul? Depinde de situația de pe teren. Cine poate răspunde cum se va dezvolta situația reală? Până acum nimeni. Nu depinde numai de noi. Dar intenționăm și ne vom strădui să ajungem la un acord cu partenerii noștri asupra problemelor pe care le-am ridicat pentru a le rezolva prin diplomație.

Vladimir Putin: "Vrem blocarea extinderii NATO și deplasarea infrastructurii militare pe poziții corespunzătoare anului 1997"

Care sunt ele, este bine cunoscut. În ceea ce privește asigurarea securității Rusiei, acestea sunt neextinderea NATO, deplasarea infrastructurii militare a blocului până în 1997 și nedesfășurarea sistemelor capabile de lovituri de luptă în apropierea granițelor noastre.

Totul, după părerea mea, este clar. Suntem gata să vorbim despre alte probleme care sunt cuprinse în răspunsul pe care l-am primit, dar în legătură cu ceea ce este de o valoare primordială pentru noi, de o importanță primordială.

(...) Acum despre extinderea NATO. Se spune că în următorii ani Ucraina nu va fi în NATO. Ce înseamnă "se spune"? Ei bine, noi trebuie să înțelegem 'se spune' în relațiile interstatale. Ni s-a 'spus' de 30 de ani că nu va exista deloc o expansiune NATO, nici un centimetru spre granițele Rusiei. Și astăzi vedem infrastructura NATO chiar la noi acasă. Mai mult, se discută problemele aderării Ucrainei la NATO.

Vladimir Putin: "Trebuie să rezolvăm problema Ucrainei în NATO acum!"

Ei spun că nu se va întâmpla mâine. Și atunci când? Poimâine? Și ce schimbă acest lucru pentru noi dintr-o perspectivă istorică? Absolut nimic. Auzim că astăzi Ucraina nu este pregătită să adere la NATO. Cunoaștem această teză. Și apoi spun că n-o vor accepta mâine. Și o vor accepta când va fi pregătită pentru asta? Dar pentru noi poate fi prea târziu. Prin urmare, dorim să rezolvăm această problemă acum.

Chiar acum, în viitorul apropiat, în timpul procesului de negociere. Prin mijloace pașnice. Pornim de la aceasta și sperăm foarte mult că preocupările noastre vor fi ascultate și luate în serios de către partenerii noștri", a concluzionat Vladimir Putin.