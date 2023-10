Totul despre Platfus. Ce este, cum apare şi de ce provocă bătături

Aducem în prim-plan o afecțiune care afectează până la 30% din populație, provocând simptome la una din zece persoane – platfusul, numit și piciorul plat, practic este o condiție medicală în care lipsește scobitura tălpii.

Sursa foto: Freepik.com

De obicei, sunt afectate ambele picioare, dar nu este obligatoriu. De asemenea, poate fi congenital sau dobândit și, atenţie, poate fi tratat doar în primii ani de viață, de aceea este important să fim informați corect. În continuare, îl ascultăm pe domnul medic ortoped Tarek Nazer.



"Platfus este de fapt o deformitate a piciorului atunci cand dispare punta plantara si devine piciorul mai plat si de aceea se numeste platfus. Ne nastem cu un platfus, arcul se formeaza undeva intre 3 si 6 ani, trebuie sa fim atenti din copilarie daca arcul se formeaza normal si daca este acolo, exista doua tipuri flexibil si rigid, adica la unele persoane cand nu pui picorul jos exista arcul, dar in momentul cand pui picorul jos dispare si e tipul flexibil, iar cel rigid nu il ai si daca pui piciorul jos si daca nu.", a spus medicul Tarek Nazer.



Platfusul poate sa apara si din cauza ranirii in zona gleznei sau a picioarelor, din cauza ruperii tendonului tibial posterior sau in urma unei paralizii cerebrale. Sunt si alte afectiuni care pot cauza picior plat, ca de exemplu artrita sau artrita reumatoida, scolioza, distofia musculara si chiar hipertensiunea arteriala.



"De cele mai multe ori, pacientii se prezinta pur si simplu pentru ca li se pare ca calca gresit, pentru ca atunci cand nu avem arcul calcam spre interior si piciorul se duce in exterior si atunci glezna nu mai sta dreapta si pacientii simt ca a iesit un os pe interiorul piciorului si ei vin ca le-a aparut un os, dar de fapt din cauza pozitiei gresite o perioada indelungata oasele se misca pe partea interna.", a mai spus medicul.





In general, medicul ortoped poate diagnostica arcadele cazute prin examinarea picioarelor si observarea individului atât in picioare, cât si in mers.

"Durerile apar din cauza ca , daca noi punem o forta foarte mare sau daca avem kilograme in plus asupra piciorului care este drept, fascia plantara este intinsa la maxim si apare o iritatie, asta inseamna ca atunci cand punem greutate si calcam cu piciorul apar dureri si atunci cand stam nu mai sunt dureri.



"Daca un pacient cu platfus asimptomatic nu are neaparat nevoie de tratament, atunci cand apare durerea sau un dezechilibru functional al lantului biomecanic, sunt necesare masuri pentru calmarea durerii, purtarea de talonete personalizate in incaltaminte, efectuarea de gimnastica medicala prin programe de kinetoterapie complexe si, in anumite cazuri, interventie chirurgicala. Insa, pentru a sti cu excatitate ce este mai bine pentru pacient, medicul ortoped apeleaza la cateva teste.", a mai spus medicul.



Platfusul poate sa apara si in cazul persoanelor cu diabet, al femeilor insarcinate ori mai poate fi declansat de varsta inaintata, dar si de incaltamintea prea mica, prea stramta sau cu tocuri prea inalte.



"Aparatul ne da un raport despre postura corporala, la nivelul colanei cervicale, lombara si ale membrelor inferioare, dar si o imagine digitala despre punctele de sprijin gresite si alinierea picioarelor, totdata ne da forma piciorului si ne ajuta sa formam o etalonare personalizata in asa fel incat sa fim siguri ca repara defectul respectiv.", a mai spus medicul.