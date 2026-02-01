Daniel Băluță, despre otrăvirea cu arsenic și mercur căreia i-a căzut victimă: "Cel mai probabil, o expunere sistematică. M-a schimbat"

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță. Foto: Hepta

Președintele PSD București și primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a vorbit duminică, în cadrul emisiunii "Ora de foc" la Antena 3 CNN, despre intoxicația cu arsenic și mercur, a cărei sursă spune că nu o cunoaște și despre care afirmă că i-a afectat grav sănătatea.

Băluță a vorbit prima oară despre acest subiect luna trecută, precizând că a eliminat ca surse de contaminare aerul, apa sau alimentele obișnuite.

"Lucrez împreună cu cei apropiați mie pentru a încerca să determin modul în care s-a întâmplat totul. E o realitate că arsenicul nu circulă în asemenea cantități prin aer, prin apă sau prin alimente. Mercurul poate să existe în alimente, dar nu în asemenea doze, din nou o spun. Faptul că ele coexistă și că lucrul acesta s-a întâmplat pe o perioadă îndelungată mă face să-mi ridic reale semne de întrebare", a spus el, în legătură cu suspiciunea privind o tentativă de otrăvire.

Băluță a menționat, la momentul respectiv, că i s-a găsit arsenic în urină de 500 de ori peste limita normală și mercur în sânge de patru ori peste valorile obișnuite.

Dialogul din studio, în continuare.

Oana Zamfir: "Domnule Băluță, sunteți bine acum? Analizele arată că ați eliminat metalele grele din organism."

Daniel Băluță: "Sunt mai bine și sunt convins că în următoarele luni o să fiu foarte bine. Am avut parte de sprijinul unor medici deosebiți și, împreună cu ei, împreună cu cei dragi mie, am reușit să depășesc (...) Una peste alta, în acest moment încă nu au trecut toate problemele, toate efectele, dar, într-un timp foarte scurt, lucrurile vor intra în normal."

Oana Zamfir: "Chestiunea, domnule Băluță, mie mi se pare foarte gravă și o să vă arăt imediat de ce. Vreau să vedem împreună buletinul de analize pe care ați fost dispus să îl faceți public, ca să înțeleagă lumea că nu glumiți, că nu vă victimizați și, de altfel, nici nu ați folosit asta în campanie. Arsenic în sânge: 18,2 micrograme pe litru, limita maximă admisă fiind 10. Acestea sunt analizele de la American Hospital. Arsenic în urină. Aici mi se pare fantastic: 359 micrograme, față de 50 micrograme limita admisă. Mercur în sânge: 14,5 față de 5 micrograme, cât este limita admisă. Cum ați ajuns, în primul rând, să vă faceți aceste analize."

Daniel Băluță: Dumnezeu există în tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru

Daniel Băluță: "Doar atâta pot să spun, că există un Dumnezeu în tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru."

Oana Zamfir: "Aveați simptome?"

Daniel Băluță: "Da, vă dați seama că... M-am simțit foarte rău o perioadă lungă de timp. Am avut și alte tipuri de complicații despre care nu doresc să vorbesc și oameni extrem de bine calificați, dar și mânați de o forță care este pozitivă, care este în jurul nostru. M-au determinat să merg pe acest drum, să identific problema și să pot să o tratez în timp util."

Oana Zamfir: "Înainte să intrăm în această emisiune, ați vorbit foarte frumos despre Dumnezeu. Erați într-o relație așa de apropiată și înainte de această încercare?"

Daniel Băluță: "Din fericire, da, pentru că tot ceea ce am făcut și tot ceea ce fac în general are legătură cu lucrurile în care eu cred. Să știți că n-ar fi posibil în lumea aceasta să facem școli, spitale, să facem lucruri utile pentru oameni, dacă nu am avea un astfel de ajutor. Și mă preocupă în fiecare clipă acest lucru. Iar în tot ceea ce facem și în tot ceea ce ni se întâmplă, există această energie pozitivă și lucrurile se duc de fiecare dată către o linie bună și constructivă."

Oana Zamfir: "V-ați lămurit medicii? Ce înseamnă aceste rezultate? Cât de des ați fost expus? Dacă poate să fie o contaminare accidentală? Deși la nivelul acesta, greu de crezut. Dar v-au tradus ce înseamnă? Ați fost expus zilnic unor cantități mici, ați primit o cantitate mai mare o dată și bine?"

Daniel Băluță. Cel mai probabil, a existat o expunere sistematică

Daniel Băluță: "Cel mai probabil. Eu însumi sunt medic, așa că de îndată ce am văzut lucrurile astea, vă dați seama, am fost surprins, chiar șocat de situație și, ca atare, am început să caut și eu foarte mult. Cel mai probabil a existat sistematic o expunere de genul acesta și probabil că unul dintre motivele care m-au determinat să fac public lucrul acesta a fost determinat de dorința de a-i opri pe cei care fac acest lucru..."

Oana Zamfir: "Știți cine a vrut să vă facă acest rău? Nu o să spun direct 'să vă omoare', deși o consecință este chiar asta. Sunt foarte multe consecințe extrem de severe, pe lângă cea fatală, ale otrăvirii cu arsenic. De altfel, el este folosit ca o modalitate de a ucide pe cineva, dar nu o să mergem până într-acolo. Vreau să mă opresc la cineva care să vrea să vă facă rău, să vă îmbolnăvească, să vă dea acele efecte neurologice care pot să vă scoată din firescul dumneavoastră. Și erați în plină campanie electorală."

Daniel Băluță: "Lucrurile acestea m-au determinat să fiu extrem de analitic legat de ultimele luni din viața mea. Mă gândesc la niște lucruri și fiți convinsă că în momentul în care voi fi și eu convins că lucrurile sunt clare, voi face public un astfel de lucru, pentru că nu este normal, într-o astfel de situație să lucrăm cu prezumții. Asta, pe de o parte. Pe de altă parte, vedeți dumneavoastră, nu am avut niciodată înclinația de a mă victimiza. Nu vreau să rămân în memoria oamenilor ca un om care se plânge, ci ca un om care face lucruri pentru oameni."

Oana Zamfir: "Ați făcut plângere penală? Ați încercat? Știu că lucrul acesta nu se prescrie."

Daniel Băluță: "Prefer să am extrem de multe date tocmai ca să le pot prezenta într-un mod corect și coerent, pentru că nu este o glumă și trebuie să fii extrem de atent pe cine arăți cu degetul într-o astfel de situație. Prefer să fiu extrem de rezervat, pentru că nu este firesc să faci acuzații."

Oana Zamfir: "Nu este nimic firesc, domnule Băluță, în a avea în România un om politic, primar de sector, candidat la primărie (...), un cetățean care să fie victima unui astfel de astfel de atentat, până la urmă, la viața lui. Și folosesc termenul ăsta pentru că, împreună cu telespectatorii, am văzut pe unde se folosește metoda asta a otrăvirii cu arsenic. Este una dintre armele alea mai sofisticate, cum am văzut în istorie, ale Kremlinului. La Moscova se folosește această metodă de a se elimina adversarii. Este o practică. Numai că dumneavoastră, pe aici la noi, nu sunteți într-un război.

Pentru mine, ca ziarist, sarcina, e într-o astfel de situație, de a afla cine a putut procura, cine a știut ce doză să vă pună. Posibil zilnic. A mai fost și la noi un astfel de caz. Nu știu dacă telespectatorii își aduc aminte, dar e de punctat că s-a mai produs un astfel de exemplu: Ministrul Ioan Rus, otrăvit. Domnul Chirieac (Bogdan, n.r.) dezvăluia la momentul respectiv că a fost vorba de arsenic.

Și dacă informația este de atunci publică, pot să aduc și mărturia personală, pentru că acum foarte mulți ani, la un interviu pe care i l-am luat ministrului Ioan Rus, mi-a povestit că asta i s-a întâmplat. A slăbit 30 de kilograme. Mi-a spus că tot sistemul său digestiv era 'hârtie de calc'. A fost luat într-o zi de bunul său prieten, un om de afaceri extrem de cunoscut în România, dus la Viena, unde i-au spus că singura veste bună este că nu a ajuns la creier. Deci sunt, iată, niște lucruri care au rămas așa, neinvestigate."

Daniel Băluță: E foarte greu să oferi probe în astfel de situații

Daniel Băluță: "Este foarte greu să identifici și să oferi probe în astfel de situații. Te poți gândi, dar aici ai două inconveniente. Primul este că nu ai cum să ai probe pentru suspiciunile pe care le ai. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, nici nu este normal și sunt un om cu suficient de multă experiență de viață ca să fiu foarte atent și responsabil în legătură cu afirmațiile pe care le fac.

De aceea am și amânat acest moment, pentru că nu era norma într-o competiție (electorală) să apar în fața oamenilor ca o victimă, pentru că nu este o ipostaza pe care mi-am dorit-o sau mi-o doresc vreodata. Eu sunt, dupa cum ati vazut, un om care lupta si asta am făcut, asta fac și cu certitudinea asta voi face în continuare."

Oana Zamfir: "O ultimă întrebare pe subiect. V-a schimbat cumva întâmplarea asta?"

Daniel Băluță: "Da. M-a determinat să apreciez într-un mod diferit, pozitiv, fiecare dimineață în care mă trezesc și fiecare lucru frumos care se întâmplă în fiecare zi. M-a făcut să fiți mai bun, mai tolerant și sunt extrem de preocupat ca și alți oameni să trăiască același tip de experiență pozitivă în fiecare zi."