Daniel Băluţă anunţă că nu se vor scumpi biletele la STB: Românii nu mai suportă tăierile, e timpul să ne oprim

În această seară, Daniel Băluţă l-a criticat din nou pe Ciprian Ciucu. Sursa colaj foto: Facebook/Daniel Băluţă & Agerpres

Președintele PSD București și primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a declarat duminică seara, în exclusivitate, la Antena 3 CNN că nu se vor scumpi biletele la STB, aşa cum a anunţat primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, în urmă cu aproape două săptămâni. "Nu este firesc să descurajăm transportul în comun într-un oraş care este absolut sufocat de maşini. Românii nu mai suportă tăierile, e timpul să ne oprim", a subliniat Daniel Băluţă. În plus, edilul Sectorului 4 a lansat un nou atac la adresa lui Ciprian Ciucu, despre care a spus că nu este duşmanul său, ci "doar adversar politic".

Daniel Băluţă anunţă că nu se vor scumpi biletele la STB

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu a propus în ședința Consiliului Municipal de joi majorarea costului călătoriei STB, însă propunerea nu a putut fi adoptată în condițiile în care consilierii PSD s-au abținut, iar o parte dintre cei de la AUR au votat împotrivă.

"Aţi văzut că a început mandatul în forţă: cu timpul de reflex dictatorial de a tăia... de a creşte, de a tăia, de a mări – astea sunt preocupările pe care dânsul le are, neţinând cont de un fapt foarte simplu: românii nu mai suportă! Iar aici, în Bucureşti, trăiesc peste 10% din români. Este timpul să ne oprim cu chestiunile acestea. De aceea, biletul la STB a rămas în continuare la 3 lei, pentru că nu este firesc să descurajăm transportul în comun într-un oraş care este absolut sufocat de maşini. Oamenii nu îşi mai pot permite astăzi această diferenţă pe care trebuie s-o plătească pentru bilet.

Şi mergând mai departe, din punctul ăsta de vedere, este încă un lucru pe care nu promitem că îl facem, ci îl facem! Şi este tot o îndreptare a unei inechităţi. Şi o idee foarte simplă. (...). Românii nu mai suportă tăierile, e timpul să ne oprim", a spus edilul Sectorului 4 al Bucureştiului în această seară, la "Ora de foc", difuzată la Antena 3 CNN.

Despre primarul general al Capitalei, Daniel Băluţă a subliniat în cadrul interviului că "Domnul Ciucu nu este duşmanul meu, este doar adversar politic".

"Respect faptul că a fost votat din punct de vedere al abilităţilor profesionale, încerc să prezint bucureştenilor că în timpul campaniei electorale, că nu a fost corect faţă de aceştia şi nu a prezentat realitatea. Faptul că, de exemplu, dânsul nu are cunoştinţă că datoriile pe care Bucureştiul le-a acumulat în ultimii ani sunt provocate de un factor tehnic şi anume: cotele de echilibrare au dispărut din 2024, iar în 2025 a mai apărut încă o reducere a bugetului Bucureştiului de 15% dovedeşte o necunoaştere masivă a acestei probleme.

Doi – nu sectoarele Bucureştiului sunt problema, problema este chiar idolul dânsului: Bolojan. Probabil din reflex, este obişnuit să taie tot", a mai explicat primarul Sectorului 4 al Bucureştiului în cadrul emisiunii "Ora de foc" la Antena 3 CNN.

Daniel Băluță: Apa călâie și caloriferele reci, zero factură

În cadrul interviului, oferit în exclusivitate, în această seară la la Antena 3 CNN, primarul Sectorului 4 a vorbit şi despre intoxicația cu arsenic și mercur, a cărei sursă spune că nu o cunoaște. El a subliniat că această situaţie delicată i-a afectat grav sănătatea.