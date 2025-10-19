Kelemen Hunor: „Am fost de acord să nu creștem salariul minim în 2026. Nu este momentul”

Kelemen Hunor, președintele UDMR. FOTO: Hepta

Salariul minim pe economie ar putea rămâne neschimbat în 2026, potrivit liderului UDMR, Kelemen Hunor, care spune că în coaliția de guvernare s-a ajuns deja la un acord pe această temă, la propunerea premierului Ilie Bolojan.

„Săptămâna trecută am discutat despre această chestiune și cu toții am fost de acord că nu vom crește salariul minim începând de anul viitor”, a declarat Kelemen Hunor, la Antena 3 CNN.

Acesta a explicat că nu este momentul pentru a face asta.

„Da, asta a fost discuția săptămâna trecută. Ei au spus că ar trebui (PSD – n.r.), dar toată lumea înțelege că în acest moment pierzi mai mult pe partea economică decât câștigi pe partea bugetară. Dar sigur, dacă cineva dorește o reluare a discuțiilor, se poate. Dar noi săptămâna trecută am ajuns la această concluzie propusă de premier: să rămânem cu salariul minim și în 2026, așa cum am avut în 2025. Și sigur, în ceea ce ne privește, noi susținem această variantă, fiindcă nu este momentul”, a precizat liderul UDMR.

Premierul Bolojan, „în principiu” de acord cu înghețarea salariului minim

Declarațiile acestuia în emisiunea „Ora de foc” de la Antena 3 CNN vin după ce purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a precizat că premierul Ilie Bolojan i-a transmis că, „în principiu”, salariul minim nu va crește anul viitor, însă o decizie finală nu a fost încă luată.

„Subiectul este în analiza premierului. În momentul în care l-am întrebat, mi-a răspuns: în principiu – subliniez, în principiu – salariul minim nu va crește. Dar subiectul este, în acest moment, în analiza premierului”, a declarat Dogioiu, într-o conferință de presă la Palatul Victoria.

Întrebată despre discuțiile din Coaliție, în condițiile în care PSD s-a pronunțat public pentru majorare, purtătoarea de cuvânt a răspuns: „Nu știu. Ce se întâmplă în Coaliție, se întâmplă în Coaliție”.

Presiune din partea patronatelor: „O creștere ar duce la disponibilizări”

În timp ce social-democrații susțin creșterea salariului minim, mediul de afaceri cere înghețarea lui, invocând presiunea pe costurile companiilor.

„Orice creștere de minim 300 de lei, așa cum se discută, ar însemna o creștere de 9% a costului cu forța de muncă pentru o companie. O astfel de majorare ar putea conduce la disponibilizări, pentru că fiecare întreprindere își organizează activitatea în funcție de profitul și cheltuielile pe care le are. O nouă cheltuială trebuie să se regăsească în prețul produsului sau în reducerea altor costuri”, a explicat președintele Consiliului Economic și Social, Sterică Fudulea, la Antena 3 CNN.

Două scenarii pentru 2026

Potrivit informațiilor Antena 3 CNN, Ministerul Muncii analizează în prezent două variante:

Scenariul 1: salariul minim rămâne înghețat în 2026 la nivelul actual, de 4.050 lei brut (2.574 lei net), conform cererii patronatelor.

Scenariul 2: în baza legii care stabilește un mecanism automat de creștere, Guvernul ar putea opta pentru una dintre cele trei valori calculate:

4.325 lei brut

4.595 lei brut

4.778 lei brut

Social-democrații susțin că majorarea ar aduce beneficii bugetului de stat prin creșterea contribuțiilor încasate, în timp ce mediul privat avertizează că o astfel de măsură ar afecta competitivitatea și ar duce la scumpiri.

În momentul de față, aproximativ 1,8 milioane de români câștigă salariul minim pe economie, cei mai mulți în sectorul privat. România trebuie să respecte și formula europeană de calcul privind salariul minim, care prevede alinierea graduală la un procent din salariul mediu național.

În plus, sindicatele cer Guvernului să aplice această formulă și avertizează că o înghețare a salariului minim ar accentua decalajele sociale și ar stimula emigrația forței de muncă.