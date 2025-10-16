Ce se întâmplă cu salariul minim. Ioana Dogioiu: „Premierul mi-a spus că în principiu nu va crește”

Aproximativ 1,8 milioane de români încasează, în prezent, salariul minim pe economie, cel mai mulți în sectorul privat. Foto: Agerpres

Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a declarat joi, într-o conferință de presă la Palatul Victoria, că premierul Ilie Bolojan i-a transmis că, „în principiu”, salariul minim nu va crește, însă o decizie finală nu a fost luată, iar subiectul este în continuare „în analiza” sa.

„Subiectul este în analiza premierului. În momentul în care l-am întrebat, mi-a răspuns: în principiu — subliniez, în principiu — salariul minim nu va crește. Dar subiectul este, în acest moment, în analiza premierului”, a spus Ioana Dogioiu.

Întrebată dacă au existat discuții despre majorarea salariului minim în Coaliție, în condițiile în care PSD își dorește această măsură, Ioana Dogioiu a spus că nu știe, adăugând că „ce se întâmplă în Coaliție, se întâmplă în Coaliție”.

Precizările purtătoarei de cuvânt a Guvernului vin în contextul în care patronatele fac presiuni asupra Executivului să înghețe salariul minim pe economie. Președintele Consiliului Economic și Social (CES), Sterică Fudulea, a declarat joi la Antena 3 CNN că măsura ar pune presiune suplimentară pe mediul privat, deja afectat de creșterile de taxe și costuri din ultimele luni.

„Orice creștere de minim 300 de lei, așa cum se discută, ar însemna o creștere de 9% a costului cu forța de muncă pentru o companie. O astfel de majorare ar putea conduce la disponibilizări, pentru că fiecare întreprindere își organizează activitatea în funcție de profitul și cheltuielile pe care le are. O nouă cheltuială trebuie să se regăsească în prețul produsului sau în reducerea altor costuri”, a explicat Fudulea.

Două scenarii pentru salariul minim

Potrivit informațiilor Antena 3 CNN, PSD își dorește majorarea salariului minim pe economie în anul 2026. Decizia urmează să fie luată în Coaliția de guvernare.

Ministrul Muncii a anunțat că lucrează deja la un calcul care ar trebui să arate cu cât va creşte salariul minim în 2026. În acest moment, se conturează două scenarii posibile.

Scenariul 1: Salariul minim ar rămâne îngheţat în 2026 la valoarea lui actuală - de 4.050 de lei brut ((2.574 de lei net) - așa cum cer patronatele.

Scenariul 2: În baza unei legi aflate în vigoare, care stabileşte un mecanism de creştere a salariului minim pe economie, Guvernul are trei variante de majorare până la:

4.325 lei brut

4.595 lei brut

4.778 lei brut

Social-democrații argumentează că majorarea e în beneficiul statului, deoarece s-ar mări și valoarea contribuțiilor încasate la buget de la angajați.

Aproximativ 1,8 milioane de români încasează, în prezent, salariul minim pe economie, cel mai mulți în sectorul privat. Este şi motivul pentru care mediul de afaceri nu susţine creşterea, mai ales dacă s-ar elimina şi scutirea de taxe şi impozite pentru 300 de lei.

România trebuie să majoreze salariul minim pentru a respecta formula la nivel european. De asemenea, și sindicatele au cerut această majorare.