Bucureştiul rămâne fără bani. Primarul Capitalei anunţă închiderea unor instituţii şi scumpirea biltetului STB

Ciucu vrea reforme la Primăria Bucureşti / Sursa foto: Facebook / Ciprian Ciucu

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat, joi, că bugetul instituţiei pe care o conduce este "dependent de Guvern" şi că e nevoit să facă reforme, printre care se numără închiderea unor instituţii publice şi scumpirea călătoriei cu STB. "Sunt mulți români care au mai mulți bani în conturi decât Primăria Capitalei. E absolut jenant", a afirmat Ciucu la Euronews.

"Suntem dependenți de guvern. Am primit 317 milioane, după ce am făcut toate plățile și am plătit parțial subvenția pentru STB și termoficare, în momentul de față mai avem undeva la cinci milioane în bugetul Capitalei.

Eu nu stau doar să întind mâna la guvern, voi face multe reforme structurale, unele grele, cu costuri politice, comasări, restructurări, închideri de companii, de administrații, instituții publice.

Pot să anunț că pe ordinea de zi de săptămâna viitoare a Consiliului Local o mică serie de instituții publice vor fi închise, am pregătit proiecte. Sunt instituții care nu au nicio rațiune de a exista dar care cheltuie bani pe chirii, mașini, fel și fel de prostii. Este necesar să creştem preţul călătoriei pentru STB", a spus Ciprian Ciucu pentru sursa amintită.

Soluție pentru problema căldurii și a apei calde: containerele modulare

Altfel, primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunţat, marţi, că a găsit "o primă soluție pentru problema căldurii și a apei calde": 24 de containere modulare vor fi amplasate în zonele în care nu ajunge agentul termic, în perioadele deficitare.

"În zonele în care nu ajunge agentul termic, în perioadele deficitare, vom amplasa 24 de containere modulare. Acestea vor asigura un plus de stabilitate şi continuitate în furnizarea căldurii, acolo unde reţeaua are dificultăţi.

Locaţiile au fost deja stabilite, în urma unei analize tehnice detaliate, astfel încât intervenţia să aibă impact maxim acolo unde este cea mai mare nevoie. Instalarea containerelor reprezintă o soluţie practică şi rapidă, care completează investiţiile aflate în derulare.

În paralel, Elcen are în derulare trei proiecte majore de investiţii, finanţate din Fondul de Modernizare, pentru CET Sud, CET Progresul, CET Grozăveşti", precizează Ciprian Ciucu.