Ciucu a anunţat că a găsit "o primă soluție pentru problema căldurii și a apei calde": containerele modulare. Cum vor funcţiona

Ciucu a anunţat că a găsit "o primă soluție pentru problema căldurii și a apei calde". Sursă foto: Hepta

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunţat, marţi, că a găsit "o primă soluție pentru problema căldurii și a apei calde": 24 de containere modulare vor fi amplasate în zonele în care nu ajunge agentul termic, în perioadele deficitare.

Luni va avea loc o întâlnire între Elcen şi Termoenergetica pentru a se concretiza din punct de vedere financiar şi juridic instalarea acestor containere, scrie edilul general, marţi, pe Facebook, notează Agerpres. Contractul e derulat de PMB, prin Direcţia Investiţii.

"În zonele în care nu ajunge agentul termic, în perioadele deficitare, vom amplasa 24 de containere modulare. Acestea vor asigura un plus de stabilitate şi continuitate în furnizarea căldurii, acolo unde reţeaua are dificultăţi.

Locaţiile au fost deja stabilite, în urma unei analize tehnice detaliate, astfel încât intervenţia să aibă impact maxim acolo unde este cea mai mare nevoie. Instalarea containerelor reprezintă o soluţie practică şi rapidă, care completează investiţiile aflate în derulare. În paralel, Elcen are în derulare trei proiecte majore de investiţii, finanţate din Fondul de Modernizare, pentru CET Sud, CET Progresul, CET Grozăveşti", precizează Ciprian Ciucu.

Primarul general a avut şi marţi o întâlnire cu reprezentanţi ai Elcen şi Termoenergetica. El subliniază că sistemul de termoficare se confruntă cu probleme structurale, care datează de zeci de ani.

"Ştim că singura veste bună pe care doriţi să o auziţi e că 'vine căldura'. De azi, măcar de mâine! Vă voi spune adevărul: situaţia cu care ne confruntăm cu toţii nu e pentru că 'nu ne pasă' sau 'nu vrem să deschidem robinetul', ci pentru că vorbim de probleme de ordin tehnic, structurale, care datează de zeci de ani şi care s-au agravat. Nu pot fi rezolvate peste noapte.

Una dintre soluţiile discutate şi agreate: amplasarea a 24 de containere modulare pentru prepararea agentului termic", explică Ciucu.