Ciprian Ciucu acuză un șantaj PSD și AUR la București: Au vrut să înțeleg că sunt dependent de ei. Îi invit la negocieri

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu. Foto: Ciprian Ciucu / Facebook

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a acuzat joi, după ședința Consiliului General al Municipiului București (CGMB), un șantaj PSD-AUR. „Au vrut să înțeleg că sunt dependent de ei. Îi invit la negocieri”, a transmis el, pe Facebook, după o ședință tensionată, în care PSD s-a abținut, alături de AUR, la votul fiecărui proiect, fiind astfel respinse.

„M-ați votat să pun lucrurile la punct în București. Și vă mulțumesc pentru acest lucru! Sunt hotărât să le pun la punct, indiferent de «costurile de imagine» pe care eu le pot avea. Astăzi, mai multe proiecte utile pentru București au fost picate în Consiliul General. Acele proiecte, o prima parte din ele, de care este nevoie să punem Bucureștiul la punct”, a scris Ciucu, pe Facebook.

În continuare, Ciucu a explicat situația fiecărui proiect.

„ (1) Este vorba, în special, despre desființarea unor instituții fără activitate, ținute pe perfuzii bugetare și care doar acumulează datorii din banii dumneavostră. Acestea trebuiau închise de aproximativ doi ani, chiar la recomandarea Curții de Conturi. Legea spune clar: toate instituțiile sub 50 de angajați trebuie închise/preluate în organigrama altor instituții. Sunt institutii care au cate unul, câte trei, câte cinci angajați.

Acestea, pe care le-am propus spre desființare azi, au acumulat în total, anul trecut, circa 7,7 milioane de lei. Vor continua să acumuleze datorii iar datoriile vor fi și mai mari.

(2) Am cerut Consiliului General să mă împuterniciască să facem o evaluare a deciziilor manageriale de la nivelul STB și Termoenergetica. PENTRU TRANSPARENȚĂ! (N.r. - sic) Să știu și eu, și apoi să știți și dumneavostră, ce se întâmplă acolo și de ce avem datorii uriașe, peste 3 miliarde de lei, cu aceste comapanii. PSD, PUSL și AUR nu au fost de acord.

(3) Am PRELUAT, atenție, NU AM INIȚIAT, (N.r. - sic) am preluat o inițiativă a ADITPBI (Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București) de a majora prețul biletelor și abonamentelor pentru călătoriile STB. Studiul de suportabilitate la nivelul populației fusese realizat încă de anul trecut. Altfel nu aveam cum, conform legii, să pun acest proiect pe ordinea de zi. Acest studiu a fost votat și de reprezentantul în AGA al PSD. Deci, decizia PSD de a nu vota este pur politică.

De ce am luat acestă decizie, de a veni cu acest proiect nepopular pe ordinea de zi? Simplu: situația de la STB este (mai mult decât) critică și acestă creeștere ne-ar fi dat timp să venim cu un plan de restructurare a STB și de eficientizare a serviciului de transport public.

Deja am cerut ADITPBI, institutia comună a Bucureștiului și Ilfovului, căreia i s-a delegat serviciul de transport public și STB să înceapă să lucreze la acest plan sub coordonarea PMB, împreună cu conducerea STB.

ATENȚIE!! (N.r. - sic) Serviciul de transport public nu este în direct în curtea Primăriei Capitalei ci al acestei entități, ADITPBI, din care face parte și Ilfovul, căreia i s-a delegat competența de a organiza transportul public în București și în Ilfov! Eu voi fi cu înjurăturile, iar alții cu decizia. Mai ales că nici măcar nu au aprobat o banală evaluare”, a explicat, punctual Ciucu.

Astfel, primarul Capitalei a făcut un rezumat al ședinței de astăzi.

„Cum să înțelegeți ceea ce s-a întămplat astăzi în Consiliul General. PSD, PUSL și AUR au decis să nu meargă automat cu vechea majoritate de care s-a bucurat după alegerile locale dl. Primar General Nicusor Dan și dl. Primar General interimar, Bujduveanu și a dorit să avem o „ședință de calibrare”, de măsurare a forțelor, să înțeleg că sunt dependent de ei pentru a face ceea ce am promis bucureștenilor și că, pentru a pune orașul nostru la punct, este nevoie de negocieri.

Eu le-am transmis că Bucureștiul are nevoie de o majoritate funcțională și îi delegasem viceprimarului PSD, încă din decembrie 2025, toate atribuțiile negociate și pe care le deținea înainte de a veni eu la PMB. Se pare că nu a fost suficient, acum vor fi noi negocieri, ca și cum ar fi de la zero”, a spus el.

Ciucu a subliniat că „nu are o problemă de principiu”, însă „cu toții avem o problemă”: situația finaciară a PMB.

„Nu am o problemă de principiu: negocierile sunt normale în politică și este de datoria mea să le duc și să încerc să asigur o majoritate. Îi invit săptămâna viitoare la negocieri! Dar avem cu toții o problemă: situația finaciară a PMB este atât de precară încât îmi e teamă că discutăm despre praful de pe tobă.

S-au spus de prea multe ori, încât au devenit vorbe goale, că trebuie să lăsăm deoparte interesele de partid și să ne concentrăm pe rezolvarea problemelor orașului nostru! Chiar nu mai este nici timp și nici de unde! Le mulțumesc consilierilor partidelor care au susținut astăzi proiectele propuse pe ordinea de zi: PNL, USR, REPER, Forța Dreptei și PMP”, a încheiat Ciucu.