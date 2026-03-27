Destinația din Cluj-Napoca, unde businessul întâlnește natura: Confort și facilități moderne pe malul Lacului Gheorgheni

Turismul se schimbă, iar tot mai mulți oaspeți caută mai mult decât o simplă cazare: vor liniște, dar și facilități moderne, adaptate ritmului de astăzi. La Cluj-Napoca, exista un astfel de loc unde agitația orașului se oprește la doar câțiva pași de natură. Amplasat pe malul Lacului Gheorgheni, complexul hotelier a devenit un punct de reper pentru evenimente și relaxare.

Pe malul Lacului Gheorgheni, într-una dintre cele mai verzi zone ale orașului Cluj-Napoca, un complex hotelier reușește să aducă împreună două lumi: dinamica urbană și liniștea naturii. Clădirea, cunoscută în trecut drept "Casa Tineretului" în anii '80, a fost complet transformată. Astăzi, spațiile renovate oferă camere și apartamente cu design contemporan, culori calde și finisaje elegante, gândite pentru confortul fiecărui oaspete.

"Societatea Universe T este o societate în subordinea Consiliului Județean Cluj și este un reper de peste 40 de ani în industria ospitalității din Transilvania, respectiv Cluj-Napoca. Fiecare experiență este despre echilibru, între tradiție și modernitate, între dinamica orașului și liniștea din jurul Lacului Gheorgheni, unde este amplasat complexul nostru hotelier", a declarat Mariana Leș, directorul general al complexului hotelier, pentru Antena 3 CNN.

Pe lângă cazare, hotelul atrage prin facilități variate, de la restaurante și saloane private, până la zone care încurajează relaxarea. În același timp, răspunde tot mai bine cerințelor mediului de business. Complexul a devenit un punct important pentru conferințe, congrese și întâlniri corporate. Amfiteatrul, unic în oraș din punct de vedere al capacității, găzduiește inclusiv spectacole sau evenimente de amploare.

"Avem un centru de conferințe cu multiple săli, complet echipate, cu echipament modern și un amfiteatru de 300 de locuri, unic în Cluj, foarte apreciat pentru congrese, simpozioane și alte întâlniri de business și de impact, chiar și spectacole am găzduit", a mai precizat Mariana Leș în cadrul declaraţiilor.

Un localnic şi-a împărtăşit experienţa avută la hotelul din Cluj-Napoca, aflat pe malul Lacului Gheorgheni: "Este o zonă centrală, facilități foarte bune de parcare. Am găsit servicii de sală de conferință, respectiv de masă care ne-au răspuns nevoilor. Este exact ceea ce am avut nevoie și ce pot să vă mai spun: este o ambianță foarte plăcută în interior, cu condiții cu liniște și exact ceea ce ne-am dori noi".

Iar o femeia a mărturisit: "Ne-am bucurat și de locație, și de serviciile celor de la Universe. A fost o zi minunată și, atunci, și starea pe care cu care ne retragem este la fel".

Totodată, hotelul este implicat în viața comunității, prin parteneriate locale și evenimente care promovează cultura, arta și educația. Astfel, este completată identitatea sa ca brand autentic transilvănean.