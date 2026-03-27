Industria grea renaşte în România: Structuri de oţel de până la 350 de tone de la Craiova sunt exportate în toată Europa

Fabrica Popeci Utilaj Greu din Craiova a devenit un jucător important pe piaţa europeană. Sursa colaj foto: captură video Antena 3 CNN

Industria grea din România renaște. O fabrică din Craiova produce astăzi structuri uriașe din oțel, de zeci de tone, care ajung în toată Europa. După un parteneriat strategic şi investiții de 25 de milioane de euro, comenzile au revenit, iar producția este la cel mai ridicat nivel din ultimele două decenii.

Fabrica Popeci Utilaj Greu din Craiova este una dintre puținele din Europa capabile să producă structuri metalice de dimensiuni foarte mari, unele de până la 350 de tone. Dotările sunt unice în România și comparabile cu cele din marile centre industriale europene. Nu întâmplător, toate comenzile vin, în prezent, din piața vestică.

"Din 2024 și până în prezent, luând în calcul și anul curent, care este unul dintre cei mai buni ani, poate cel mai bun din ultimii 20, cifra de afaceri a crescut cu aproximativ 50%", a declarat Ioana Popa, director general la Popeci Utilaj Greu S.A., pentru Antena 3 CNN.

Un rol esențial l-a avut parteneriatul cu grupul industrial SKB, care a adus nu doar proiecte noi, ci și stabilitate financiară. Investițiile de peste 25 de milioane de euro din ultimii ani au transformat fabrica din Craiova într-un jucător important în industria grea europeană.

"Momentul în care s-a început parteneriatul cu grupul SKB reprezintă poate punctul cel mai important din istoria companiei. Mă refer aici la securizarea plății salariilor, a furnizorilor, achitarea integrală a datoriilor bancare, care îngreunau foarte mult partea operațională", a mai explicat Ioana Popa, director general la Popeci Utilaj Greu S.A.

Compania lucrează la proiecte complexe pentru clienți importanți din industrii strategice, de la energie și metalurgie, până la sectorul portuar sau aeronautic. Un exemplu este un generator destinat platformelor petroliere, cu o greutate de aproximativ 80 de tone – un produs rar, care necesită tehnologie avansată și muncă de înaltă precizie.

"Avem avem în spate un cadru de generator zemes pentru platforme le petroliere. Are o greutate de 80 de tone. Specificul nostru sunt construcțiile sudate masive, greoaie, cu prelucrările complexe. Acest lucru aduce după sine și alte proiecte care sunt de lungă durată", a precizat Alin Fuiorea, director Pregătirea Fabricației, în cadrul declaraţiilor oferite pentru Antena 3 CNN.

Astfel de proiecte deschid drumul către contracte pe termen lung și consolidează poziția fabricii pe piața europeană. În perioada următoare, Popeci Utilaj Greu va fi extinsă cu o nouă linie de producție, iar un partener german își va muta aici o parte din activitate.