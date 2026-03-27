Investiţie de aproape 300 de milioane de euro lângă Bucureşti. Când va fi gata fabrica ultramodernă care va avea 70.000 mp

JTI construiește o fabrică nouă de aproximativ 300 de milioane de euro lângă București. Sursa foto: captură video Antena 3 CNN

O nouă fabrică ultramodernă este construită în Ștefăneștii de Jos, județul Ilfov. Investiția, în valoare de aproximativ 300 de milioane de euro, va avea o suprafață de circa 70.000 de metri pătrați, iar întregul proiect este conceput să fie 100% prietenos cu mediul. Totodată, va contribui la dezvoltarea României.

Investiția uneia dintre cele mai mari companii din industria tutunului, programată să fie finalizată în 2027, va înlocui actuala unitate de producție din București, care funcționează în condiții de spațiu limitat. Tranziția către noua locație se va realiza etapizat, pentru a asigura continuitatea producției.

"Prezența noastră în România este de peste 30 de ani. În acest timp, am construit împreună o organizație care numără astăzi peste 1.600 de angajați. Investim 300 de milioane de euro în România pentru a construi o nouă fabrică", a declarat Gabriella Offeddu, directorul general al JTI România, Moldova și Bulgaria.

Noua fabrică va avea o suprafață de aproximativ 70.000 de metri pătrați. Proiectată să funcționeze cu energie 100% regenerabilă, aceasta va include și capacități extinse de gestionare a deșeurilor, precum și o stație proprie de tratare a apei.

"Fabrica noastră crește împreună cu noi. Creștem împreună. Această piatră de temelie reflectă luni de colaborare cu partenerii noștri prezenți aici și cu autoritățile locale. Procesele noastre de producție, deja performante, vor fi îmbunătățite prin tehnologii avansate, deschizând posibilități pentru extinderi viitoare", a menţionat Klaus‑Walter Thul, factory lead JTI România.

Compania, deja prezentă în România, a contribuit cu peste 1,4 miliarde de euro la bugetul de stat, prin accize, TVA și alte taxe și contribuții. România reprezintă o piață-cheie pentru companie, fiind un hub industrial important în Europa.

"Peste 70% din producția noastră din România este exportată în aproape 70 de țări din lume. Aşa cum vedeţi, fabrica noastră de astăzi este într-o zonă restrânsă, înconjurată de clădiri rezidenţiale. Asta înseamnă că nu avem flexibilitate pentru viitoare extinderi. Această nouă facilitate va securiza operaţiunile din România în anii ce urmează", a mai precizat Klaus‑Walter Thul.

