Litoralul românesc renaşte. Vânzările au crescut deja cu 30%

Litoralul românesc renaşte după o grea perioadă de pandemie în care vânzările au scăzut dramatic. Sezonul estival vine cu schimbări importante în staţiunile de la malul mării. Iar vânzările din această perioadă au crescut deja cu 30% faţă de aceeaşi perioadă din an.

Printre primele teme ale dezbaterilor pentru a reface faţa litoralului românesc a fost Mamaia. Problemele, dar şi strategiile care să dezvolte şi să facă din Mamaia din nou o staţiune premium au fost puse pe masa discuţiilor.

Pachetele vândute deja pentru vara acestui an au adus o creştere de aproximativ 30% față de anul tecut.

"Este o destinaţie sigură Constanţa, Mamaia şi judeţul Constanţa în general, şi ar trebui să profităm la maxim de această oportunitate", a declarat Enache Bucovală, preşedinte OMD judeţul Constanţa.

"Staţiunea Mamaia, din punctul meu de vedere, mi se pare cea mai completă staţiune de pe litoralul românesc. Şi haideţi să o împărţim sectorial. Eşti turist familist, poţi să vii să stai de la sudul staţiunii Mamaia până în centru. Ai nevoie de linişte, eşti cu copiii, ai posibilităţi, ai plajă, parc acvatic, ai parcul de pe lac. Ai 25-30 de ani, încă nu ai copii, poţi să te muţi de la Rex spre nordul staţiunii Mamaia şi apoi ajungem fix în nordul staţiunii Mamaia unde este o destinaţie de distracţie", a precizat Adrian Gorpin, jurnalist FunkyTravel.

"Am trecut peste perioada cu investiţiile, cu proiectul de finanţare europeană pentru lărgirea plajelor, dar cred că este un moment în care trebuie să se termine şi acel spectacol, spun eu, gratuit în sensul în care nu putem să facem nimic că nu am intabulat încă plajele. Le tot intabulaţi de vreo 3-4 ani de zile, nu le intabulaţi odată? E atât de greu? Am ajuns de zici că intabulăm planeta Marte", a explicat şi Mircea Dobre, jurnalist.

Hotelierii vin cu oferte și servicii pentru toate buzunarele.

Dacă în ultimii ani, Mamaia a pierdut în fata stațiunilor din sud, de aceasta data strategia este clară. Până în 2026 autoritățile locale vor ca Mamaia să fie din nou recunoscută drept perla litoralului românesc.