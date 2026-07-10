Robotul Robert, prezentat la Summitul Global AI de la Geneva. Cum poate face AI mai naturală interacțiunea om - mașină

Robotul Robert, prezentat la Summitul Global AI de la Geneva. Sursa foto: captură video

La Geneva, a avut loc Summitul Global AI for Good, organizat sub egida Națiunilor Unite. Dezvoltatori din întreaga lume au prezentat cum poate face AI interacțiunea om - mașină mai naturală. Printre exponate se numără un robot umanoid capabil să afișeze chipuri şi să exprime emoţii, dar și mobilier robotizat, conceput pentru a ajuta persoanele cu mobilitate redusă și vârstnicii.

Spre deosebire de majoritatea roboților umanoizi, cu trăsături fixe și lipsite de expresie, robotul Robert folosește un ecran pentru a-și schimba instantaneu înfățișarea și pentru a afișa emoții. La summit, chipul robotului a purtat, pe rând, imaginea președintelui american Donald Trump, a directorului Meta, Mark Zuckerberg, și a fostului președinte american Barack Obama.

"Acesta este Robert, robotul. Facem roboți expresivi, concepuți pentru comunicare, roboți cu care poți interacționa și care afișează emoții umane. Dacă vă uitați la roboții făcuți în SUA, în China sau oriunde altundeva în lume, toți au fețe lipsite de expresie. Ceea ce vrem noi să facem este să aducem înapoi fața, folosind un ecran; acest lucru ne permite să afișăm o gamă largă de înfățișări, fie că este vorba despre o persoană albă, o persoană chineză, un bărbat sau o femeie și, mai ales, să transmitem emoții", a declarat Robin Krambroecker, co-fondator fabrică de roboţi.

Robotul este menit pentru industriile unde trebuie să interacţioneze direct cu oamenii.

"Din punctul meu de vedere, orice robot care interacționează cu oamenii va avea nevoie de o față. Bineînțeles, dacă rolul lui este doar să mute cutii dintr-un loc în altul, o față nu este cu adevărat necesară. Dar dacă acționează ca agent de vânzări la un stand, oferă informații într-un aeroport sau este un consilier, atunci capacitatea de a comunica printr-o față devine esențială", a mai spus Robin Krambroecker.

Proiectul de mobilier robotizat

Tot la summit, cercetători de la Școala Politehnică Federală din Lausanne au prezentat un proiect de mobilier robotizat, gândit pentru persoanele cu mobilitate redusă și pentru vârstnici. Mese și alte obiecte de uz casnic sunt montate pe platforme robotice mobile, capabile să se deplaseze autonom prin cameră.

"Mobilierul de interior reprezintă un obstacol static pentru ei (n.r. persoanele cu mobilitate redusă sau vârstnicii), așa că noi transformăm mobilierul existent în roboți mobili, pentru a le ușura viața. De exemplu, utilizatorul poate acum să definească un aranjament de interior pe o tabletă, apoi apasă un buton.

Aranjamentul mobilierului se poate schimba dintr-o formație în alta, fără intervenția utilizatorului. De asemenea, utilizatorul poate cere mobilierului să elibereze activ calea, pentru a-i fi mai ușor să se deplaseze prin spații interioare aglomerate și înguste și pentru a folosi mai eficient spațiul limitat", a spus Lixuan Tang, cercetător Școala Politehnică Federală din Lausanne.

Cercetătorii spun că obiectivul proiectului nu este înlocuirea personalului de îngrijire, ci îmbunătățirea calității vieții persoanelor cu nevoi speciale de mobilitate.