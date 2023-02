Vasile Cârstea, DEPOGAZ Ploieşti, a prezentat proiectele de investiții pentru independenţa energetică şi furnizarea de gaz în România

Vasile Cârstea, directorul general DEPOGAZ Ploieşti, a vorbit, în cadrul Conferinţei Naţionale "Rute noi şi resurse sustenabile - ieşirea din criza gazelor" despre investițiile care urmăresc să asigure independenţa energetică şi furnizarea de gaz în România.

De asemenea, directorul general DEPOGAZ a vorbit despre planurile de investiţii pe care compania DEPOGAZ Ploieşti le are în viitor.

"Aşa cum am spus şi în alte rânduri, DEPOGAZ şi-a propus un plan de investiţii care să urmărească creşterea capacităţii de înmagazinare, creşterea capacităţii de livrare zilnică şi creşterea capacităţii de injecţie.

După cum bine ştiţi, astăzi, România dispune de o capacitate de trei miliarde de înmagazinare, 20-22 de milioane de capacitate de injecţie şi 32-33 de capacitate de milioane de capacitate de extracţie la această oră.

Ne-am propus prin programele de investiţii să creştem capacitatea de stocare la 4,2-4,5 miliarde, capacitata de injecţie la 30 de milioane de metrii cubi/zi, iar extracţia să o creştem undeva la 42-45 de milioane normali metrii cubi/zi.

Toate programele noastre de investiţie urmăresc a asigura independenţa energetică şi furnizarea de gaz în condiţii de siguranţă în România cât şi a juca un rol important pentru crearea acelui hub energetic de care vorbim că am putea să îl construim în România.

Un al doilea proiect este cel de la Gherceşti în care vom creşte de la 200 la 600 de metrii de cubi de gaze, creşterea va fi şi la extracţie de la două milioane la cinci milioane, creşterea de la injecţie de la duă milioane la cinci milioane.

Specific că acest proiect este în proxima apropiere a conductei BRUA, va fi interconectat cu operatorul Transgaz, care dejaa obţinut avizul de construcţie pentru gazoductul Jitaru-Gherceşti astfel încât Gherceştiul va juca un rol esenţial în asigurarea energetică şi flexibilitatea sistemului naţional în aprovizionarea tuturor consumatorilor care ar putea să apară aşa cum spunea şi domnul director general Stelian că se previzionează o creştere a cantităţilor de gaz care vor fi consumate în România.", a spus Vasile Cârstea.

Deadline-ul proiectelor aflate în grija companiei DEPOGAZ este la finalul anului 2026, potrivit lui Cârstea.

"Orizontul este 2026. La aceasă oră proiectele sunt în curs de dezvoltare. Proiectele nu se fac într-o perioadă scurtă. Ele pe timp ce facem investiţiile respective, obţinem un aport de creştere de capacitate, dar target-ul este de a atinge în 2026 capacitate de extractie la 42 de milioane, capacitatea totală de stocare, undeva la patru miliarde.

Cele două proiecte majore care sunt acum în derulare este Mirciuleştiul pentru care aşa cum a spus şi domnul ministru am obţinut fondurile europene, un gran tde 38 de milioane de euro, deja echipa mea şi unitatea de proiect se lucrează, suntem într-o permanentă discuţie cu Comisia Europeană. Da, am făcut schimb de toate informaţiile urmând ca în luna aprilie-mai să fiu în situaţia în care să semnez contractul de grant", a transmis

Totodată, acesta a explicat de ce DEPOGAZ a lucrat în strânsă legătură cu Transgaz.

"După cum bine ştiţi toate proiectele noastre au fost create într-o strânsă şi o permanentă discuţie cu Operatorul Naţional de Transport. Am ţinut cont şi dacă am intrat în programul de dezvoltare al Trangazului, există secţiunea înmagazinare şi multă lume poate se întreabă oare de ce.

Această secţiune trebuie să fie acolo pentrucă trebuie să ţinem cont de dezvoltarea tuturor instalaţiilor, de parametrii de operare a Sistemului Naţional, să folosim plusul de energie pe care poate îl generează sistemul naţional şi, de asemenea, sistemul naţional să poată prelua plusul de energie pe care putem să îl dăm noi", a adăugat Cârstea.

Potrivit conducerii DEPOGAZ Ploieşti, România este şi poate deveni pentru mai mulţi clienţi depozitar internaţional de energie în formă de gaze.

"Da, putem să devenim şi depozitari şi pentru alţii, suntem şi astăzi depozitari pentru alţii, pot veni şi alţi clienţi pentru noi. Avem aceleaşi condiţii de accesare a depozitelor pentru toţi clienţii indiferent de locul lor de activitate.

Răspundem cu celeritate la orice cerere în piaţă. Mai menţionez că prin activităţile noastre de investiţie am realizat un produs nou, de multiciclu care a dus chiar şi la scăderea preţurilor în piaţă. Acest produs de multiciclu înseamnă că chiar acum, în sezonul ăsta rece, dacă există un disponibil de gaze, şi ceea ce am făcut în zilele anterioare, am înmagazinat.

Dacă în sezonul cald există probleme că este un deficit de gaz care ar putea să ducă la o creştere alarmantă a preţului, noi putem veni cu + în sistem, astfel încât să atenuăm creşterile de preţuri.

