Ion Sterian (Transgaz): "România este, astăzi, un hub de infrastructură de gaze"

Ion Sterian, Director General SNTGN Transgaz SA, a anunţat, la conferinţa "Rute noi şi resurse sustenabile - ieşirea din criza gazelor", organizată de Antena 3 CNN şi cotidianul naţional Jurnalul, că România este, la acest moment, un adevărat hub de infrastructură de gaze.

Sursa foto: Antena 3 CNN

"Vin cu veşti bune din Egipt. Urmează, în cel mai scurt timp, să fructificăm printr-o semnare de contract. Astăzi, România, faţă de anul trecut la aceeaşi dată, se află în situaţia în care are înmagazinaţi cu 638 de milioane de metri cubi mai mult. La sfârşitul ciclului de extracţie şi înmagazinare să avem 1,1 - 1,2 miliarde de metri cubi de gaz.

România este al doilea producător de gaze din Uniunea Europeană. La ora actuală, Azomureş, care consumă peste un miliard de metri cubi de gaz, este închis, iar Guvernul vine cu măsuri pentru sprijinirea industriei şi se va relua producţia şi la Azomureş pentru îngrăşăminte chimice.

În situaţia asta, gazele din Marea Neagră nu vor acoperi consumul intern al României. În acelaşi format, în octombrie 2021, am anunţat în premieră că Transgaz, cu forţele proprii, observând că tranzitul de pe coridorul trans-balcanic s-a oprit şi în Bulgaria s-a finalizat Turkey Stream 2 şi operaţional de la 1 ianuarie 2021, atunci am gândit, împreună cu colegii mei, să transformăm coridoul trans-balcanic, conducta T2, un gazoduc de 14 miliarde de metri cubi venind din Rusia - Ucraina - Moldova - România - Bulgaria - Turcia, am verificat cu colegii turci, acest gazoduct conectat la infrastructura din Turcia, am mers mai departe la Baku şi le-am explicat azerilor şi nici lor nu le venea să creadă că pot să aducă gazele din Marea Caspică în Europa, în România prin BRUA către Ungaria, Slovacia, Austria, Polonia şi din România către Moldova şi Ucraina, lucru care se întâmplă astăzi. De exemplu, în Republica Moldova, prin gazoductul Ungheni - Chişinău, dar şi pe la Isaccea, intră circa trei milioane de metri cubi de gaze pentru Republica Moldova şi le-am asigurat securitatea în aceste vremuri. Gazele nu sunt din România, sunt în tranzit prin România.

Turcia are o capacitate de circa 60 de miliarde de metri cubi de gaze. Din această cantitate foloseşte circa 14-15 miliarde de metri cubi anual, iar în urma vizitelor, discuţiilor la nivel de miniştri, am fost în delegaţii, l-am însoţit pe domnul ministru, Turcia şi-a deschis piaţa, aţi văzut acel contract care, însă, este contestat de traderi.

Zilele trecute, s-a autorizat în România ca trader, Depa Comercial din Grecia, care e furnizorul de stat al Greciei pentru gaze. Aici, avem discuţii cu ei, în caz de necesitate, presupunem că vine un val de frig cum a fost în 28 februarie 2018, şi avem posibilitatea cu ei să vină la echilibrarea sistemului naţional de transport, cum avem şi cu Ungaria. Premisele României şi perspectivele sunt extraordinare. România este, astăzi, un hub de infrastructură de gaze. Mai rămâne să venim cu fluxul gazelor.

Pe data de 3 martie, voi avea la Bucureşti întâlniri cu reprezentanţii operatorilor de transport din Slovacia, Ungaria şi din Bulgaria, pentru a începe rezervarea de capacitate neangajantă pe acest coridor de care am vorbit pentru că sunt interesate inclusiv Polonia, Slovacia, Ungaria, să vină pe coridorul nou creat cu gaze din zona Mării Caspice", a declarat Ion Sterian, directorul general al Transgaz.

