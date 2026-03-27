Viitorul afacerilor se redefineşte prin puterea inteligenţei artificiale: Angajaţii îşi schimbă rolurile în era dominată de AI

Inteligența artificială nu mai este doar motiv de îngrijorare pentru companii, ci începe să devină un avantaj competitiv real. Într-un mediu economic tot mai dificil, firmele care știu să folosească tehnologia își pot accelera dezvoltarea și își pot consolida poziția pe piață. Cum se transformă AI dintr-o amenințare într-un instrument esențial pentru business și ce înseamnă, concret, această schimbare, a explicat Nigel Vaz, CEO-ul unei companii globale de transformare digitală, într-un interviu oferit în exclusivitate pentru Antena 3 CNN.

Nigel Vaz, CEO-ul Publicis Sapient: Când te gândești la valoarea reală a inteligenței artificiale, ea ține în mare parte de felul în care vom transforma modul în care funcționează companiile și cum își desfășoară oamenii munca de zi cu zi. Deja vedem asta în domeniul software-ului și al dezvoltării IT, iar România este, evident, foarte avansată tehnologic.

Ulterior, acesta a mai făcut următoarele precizări: "Ce credem noi este că oportunitatea reală, când vine vorba despre viitorul muncii, poate fi comparată cu Iron Man: trebuie să investești atât în oameni, cât și în «costumul» pe care îl poartă. Iar atunci când le combini pe ambele, obții o adevărată superputere".

Raluca Măndoiu, jurnalistă Antena 3 CNN: Dar cum ar trebui companiile să regândească echilibrul dintre talentul uman și sistemele inteligente?

Nigel Vaz, CEO-ul Publicis Sapient: Nu cred că vom ajunge să spunem că ceva este complet automatizat sau complet realizat de oameni. Aproape fiecare proces va avea nevoie atât de oameni, cât și de tehnologie. Întrebarea este: "Cum folosim inteligența artificială pentru punctele ei forte, recunoscând în același timp ce aduc oamenii – judecată, perspectivă, context?". Acestea sunt lucruri pe care oamenii le oferă din plin într-o organizație.

În cadrul interviului, Nigel Vaz a subliniat că, într-adevăr, vor dispărea unele locuri de muncă, însă, vor apărea altele noi în viitor.

Nigel Vaz, CEO-ul Publicis Sapient: Nu cred că lucrurile vor fi atât de simple încât să spunem: "Unele joburi dispar și atât". Da, unele vor dispărea, dar în paralel vor apărea altele noi. Chiar și în industrii ca a noastră, unde astăzi AI-ul poate scrie cod, asta nu înseamnă neapărat că vom avea mai puțini ingineri. Dimpotrivă, putem face mult mai multe cu aceiași oameni, folosind tehnologia.

Potrivit declaraţiilor sale, inteligența artificială nu va rămâne limitată la zona de software, ci va deveni tot mai prezentă în obiectele fizice și în tehnologiile din jurul nostru, pe măsură ce investițiile în robotică și dispozitive inteligente vor crește. În paralel, această transformare aduce și o schimbare de perspectivă asupra modului în care învățăm: nu mai este suficient ceea ce știm deja, ci contează tot mai mult deschiderea de a recunoaște că nu avem toate răspunsurile și capacitatea de a ne adapta, învățând constant lucruri noi.

"Astăzi, inteligența artificială este privită în principal prin prisma software-ului – o folosim pe computere. Eu cred că, în viitor, AI va fi integrată în obiectele fizice din jurul nostru. Vom vedea tot mai multă dezvoltare în zona roboticii și a dispozitivelor inteligente, ceea ce va necesita investiții semnificative. Și nu mă refer doar la roboți umanoizi, ci la inteligență integrată în obiecte obișnuite.

Cred că trebuie să ne obișnuim tot mai mult să spunem: «Nu știu, nu am răspunsul corect, dar sunt dispus să învăț». Este și un sfat pe care îl dau des tinerilor, pentru că mult timp am valorizat oamenii pentru ceea ce știu deja. Astăzi, însă, devine tot mai important să poți renunța la ce ai învățat și să înveți lucruri complet noi", a mai declarat Nigel Vaz, CEO-ul Publicis Sapient, pentru Antena 3 CNN.