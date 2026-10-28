Extracțiile pentru aparatul dentar îmbătrânesc fața? Ce spune medicul stomatolog

Profilul facial se poate modifica în urma tratamentului ortodontic, însă rezultatul depinde de diagnostic și de planul de tratament. Foto: Getty Images

Dacă scoatem dinți sănătoși pentru a purta aparat dentar, riscăm să ne schimbăm aspectul feței și să părem mai în vârstă? Este un mit des întâlnit în mediul online, dar realitatea este mai nuanțată. Profilul facial se poate modifica în urma tratamentului ortodontic, însă rezultatul depinde de diagnostic și de planul de tratament. Medicul ortodont Sorana Tecuceanu a explicat, la rubrica „Sfat de Sănătate” de la Antena 3 CNN, când sunt necesare extracțiile și de ce un aparat dentar montat corect poate contribui la sănătatea orală pe termen lung.

Extracțiile pentru aparatul dentar îmbătrânesc fața?

„Nu este adevărat. Nu acesta este motivul îmbătrânirii. Nu sunt studii pe această parte a ortodonției. Nu acesta este motivul pentru care apar ridurile, dar, într-adevăr, profilul se poate modifica”, a explicat medicul stomatolog.

Potrivit acesteia, totul depinde de diagnostic și de planul de tratament, iar medicul ortodont trebuie să anticipeze rezultatul încă din momentul în care stabilește pașii intervenției.

De exemplu, în cazul pacienților care au incisivii foarte mult ieșiți în exterior și nu pot ține buzele închise, profilul facial se poate îmbunătăți considerabil în urma tratamentului. În schimb, dacă se fac extracții la un pacient care are deja profilul retras, buzele subțiri și etajul inferior al feței mai puțin proiectat, aceste particularități pot fi accentuate.

„Dacă faci extracții la un pacient care are profilul înfundat, care are buzele subțiri și etajul acesta inferior este înfundat, este mai în spate, accentuează această problemă și, într-adevăr, se vede destul de urât din punct de vedere estetic”, a explicat Sorana Tecuceanu.

De ce se pot scoate dinți sănătoși pentru îndreptarea celorlalți?

Deși poate părea greu de acceptat, extracția unor dinți sănătoși poate fi necesară în anumite tratamente ortodontice. Medicul nu analizează fiecare dinte separat, ci întreaga dantură, mușcătura și profilul facial, ținând cont inclusiv de sănătatea articulației.

„În ortodonție nu privești fiecare dinte în parte, privești ansamblul, privești dinții, arcadele, mușcătura, ocluzia, profilul facial. Te gândești și la articulație, să nu aibă probleme pacientul pe termen lung la nivelul articulației”, a explicat medicul.

În unele cazuri, ortodontul poate recomanda extragerea a doi sau patru dinți, de regulă premolarii, aflați imediat după canini. Decizia urmărește obținerea unui rezultat stabil, atât din punct de vedere estetic, cât și funcțional.

Există și alternative la extracții, însă acestea depind de particularitățile fiecărui caz. Printre opțiuni se numără lărgirea arcadelor pentru a crea spațiu sau distalizarea, adică deplasarea dinților către partea din spate a arcadei.

„Poți să lărgești arcadele și atunci creezi spațiu, poți să împingi dinții în spate, se numește distalizare, dar trebuie să te menții în perimetrul osos, în limitele osoase pe care le are pacientul. Și dacă nu le ai sau este un os foarte subțire, atunci trebuie să te gândești la alternative. Nu e un diagnostic ușor de pus”, a subliniat Sorana Tecuceanu.

Medicul atrage atenția că două persoane cu același tip de anomalie dentară nu pot primi automat același tratament. Planul trebuie adaptat fiecărui pacient, în funcție de structura osoasă și de particularitățile danturii.

Ce se poate întâmpla dacă extracțiile necesare sunt refuzate?

Pentru pacienți, ideea de a renunța la doi dinți sănătoși poate fi dificil de acceptat. Totuși, păstrarea tuturor dinților nu garantează un rezultat corect din punct de vedere funcțional.

„Știu că pentru pacienți este foarte greu să accepte când le spui că trebuie să își scoată doi dinți sănătoși, de exemplu. Dacă rămâi așa, cu toți dinții, dar totuși funcțional nu este corect, ajungi să ai probleme parodontale mai târziu, ca adult, după vârsta de 40-50 de ani, și atunci sacrifici mai mulți dinți când puteai să previi acest lucru prin extracțiile premolarilor la momentul potrivit”, a explicat medicul.

De aceea, diagnosticul, experiența medicului și planificarea sunt esențiale. Pacientul trebuie să înțeleagă rezultatul urmărit, opțiunile disponibile și posibilele consecințe ale fiecărei variante înainte de a lua o decizie împreună cu medicul ortodont.

Se poate purta aparat dentar și după 60 de ani?

Tratamentul ortodontic nu este rezervat copiilor și adolescenților. Și adulții pot beneficia de aparat dentar, dacă starea de sănătate a țesuturilor care susțin dinții permite acest lucru.

„Putem să purtăm aparat dentar la orice vârstă, important este să fie osul sănătos. Am pacienți trecuți de 60 de ani cu aparat ortodontic, cu brackeți, nu cu gutiere, și care au un os superb”, a concluzionat medicul stomatolog Sorana Tecuceanu.