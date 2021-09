Antrenor celebru jefuit în plină stradă de hoţi, în timp ce era cu soţia

Cosmin Olăroiu se plimba împreună cu soţia lui într-o zonă celebră din Milano. Cel mai probabil, hoţii îl urmăriseră o perioadă, astfel încât au observat ce avere purta la mână. Un ceas exclusivist, de aproape 180 de mii de dolari pe care l-a primit cadou de la conducerea clubului Ali Ahli Dubai, unde a antrenat mai mulți ani, potrivit informațiilor din spaţiul public.

Hoţii au apelat la metoda îmbrățișării, o tactică devenită celebră în oraşul modei, potrivit jurnaliştilor italieni. Astfel, antrenorul român ar fi fost pus în faţa unei situaţii cel puţin ciudate pe care a înţeles-o abia când indivizii au fugit cu un scuter, potrivit informaţiilor publicate de il giorno.

Abia atunci a înţeles motivul gestului individului care îl îmbrăţişase, pentru că nu mai avea pe mână ceasul Richard Mille, un model produs în numai 5 exemplare.

Tehnicianul a sunat la poliţie, iar carabinierii i-au luat declaraţie românului şi au ridicat camere de supraveghere sperând să-i identifice pe cei care au comis furtul.

Cosmin Olăroiu este unul dintre cei mai bogaţi antrenori români. Acesta ar fi câștigat numai din salariile de tehnician, de-a lungul timpului, aproximativ 60 de milioane de euro, potrivit informațiilor din presa sportivă.

El are fler nu numai in fotbal ci si in afaceri. Ar fi investit peste 20 de milioane de euro in realizarea unui ansamblu rezidențial cu aproape 100 de apartamente de lux în stațiunea Mamaia.

Cel care este implicat alături de el în afacerile imobiliare, este chiar fiul antrenorului.

„Patronul adevărat cel care se va ocupa de aceste lucruri, e profitul lui, banii merg la el. Eu sunt doar purtător de cuvânt. Aleg oameni potriviți care sa managerieze lucrul asta", spune antrenorul Cosmin Olăroiu.

