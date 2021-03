Monica Tatoiu, prima persoană care a anunţat public că va oferi ajutor pentru înmormantarea Corneliei Catanga

Monica Tatoiu a anunţat în exclusivitate la Antena 3, că va ajuta finaciar familia Corneliei Catanga, iar în această dimineaţă va face toate demersurile pentru a găsi un loc de veci pentru regretata cântăreaţă.

Cornelia Catanga a murit vineri la Spitalul Universitar de urgenţă din Bucureşti, după ce a fost depistată pozitiv cu SARS-CoV-2.

''Dacă aveţi nevoie, vorbesc eu şi plătesc eu. E lângă Bucureşti, la Mănăstirea Pissiota. Vorbesc cu maica stareţă. Dacă nu aveţu unde, o să vorbesc. Ştiu că sunt locuri de veci la maica stareţa acolo, că vreau să îmi iau şi eu unul, că nici eu nu am. Pe soţul meu l-a făcut să plângă şi soţul meu nu plânge uşor'', a spus Monica Tatoiu.

De asemenea, femeia de afaceri a povestit despre ultima întâlnire pe care a avut-o cu regretata cântăreaţă care îi povestea de problemele financiare cu care se confruntă.

Monica Tatoiu: ''Catanga era prăbuşită emoţional''

''Ultima dată am văzut-o pe doamna Catanga la o emisiune, acum un an jumate. Ea ieşea din emisiune, eu intram şi era tristă. Îşi pierduse casa şi de atunci îmi spunea că are probleme financiare. Cei care sunt acum în situaţia să îşi piardă apropiaţii, nu e numai boala asta nenorocită. Eu cred că mulţi dintre cei pe care i-am pierdut în anul ăsta, i-am pierdut pentru că au depus armele emoţional. Catanga era prăbuşită emoţional după lucrurile prin care a trecut. Artiştii nu se pricep la bani, iar ăia care au în spate nişte manageri, le iau managerii banii. Artiştii se dăruie, artiştii nu sunt bancheri. Îmi amintesc vorbele...Zice, doamnă, este groaznic, nu mai avem din ce să trăim.

Cornelia Catanga nu credea în coronavirus şi a declarat acest lucru în mod public.

Aporopiaţii povestesc cât de şocată era de veştile rele legate de colegul său Nelu Ploieşteanu şi spunea că nu este posibil ca starea gravă a artistului să fie din cauza virusului.

Catanga avea mai multe comorbidităţi, iar în anul 2019 aceasta a suferit un infarct. Vineri dimineaţă, din păcate, infecţia cu COVID i-a fost fatală, iar artista considerată una dintre stelele muzicii lăutăreşti s-a stins la 63 de ani.

Citiţi şi: Cornelia Catanga, cel mai mare regret. Ultimul interviu acordat de cântăreață

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal