Cornelia Catanga, cel mai mare regret. Ultimul interviu acordat de cântăreață

Interpreta de muzică lăutărească a recunoscut că a trăit cu un mare regret în suflet. Cornelia Catanga și-ar fi dorit să mai aibă un copil, dar recunoștea la momentul respectiv că era bucuroasă și mândră de fiul ei.

"Cel mai mare regret al meu, la ora actuală, pentru că nu am dat naștere la al doilea copil. Indiferent ce era, fetiță sau băiat, am zis indiferent ce se întâmplă cu viața mea, vreau să dau naștere la un copil. Dumnezeu mi-a ajutat, i-am dat naștere lui Alexandru, nu are probleme. Este bine, este sănătos (...) Iubita lui este la noi de un an și jumătate, așteptăm și noi să facem o nuntă ca fiecare", a povestit Cornelia Catanga, la Antena 3, într-un interviu acordat în exclusivitate.

La rândul său, soțul Corneliei Catanga și-a mărturisit iubirea față de jumătatea sa, în timpul interviului. "Cel mai frumos lucru de pe lume asta este dragoste, iubirea, nu este nimic mai frumos pe lume", spunea soțul Corneliei Catanga.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal