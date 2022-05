Dr. Adrian Marinescu, despre situaţia dramatică din Shanghai: "Semne de întrebare legate de China am avut de la începutul pandemiei. Este posibil să se ascundă ceva!"

Dr. Adrian Marinescu a comentat cu Mihai Gâdea la Sinteza Zilei, imaginile dramatice din Shanghai, după ce în metropola chineză au fost înregistrate mii de cazuri noi de coronavirus.

Potrivit CNN, după un lockdown de săptămâni întregi numărul de cazuri COVID continuă să crească.

După doi ani de pandemie, medicul Adrian Marinescu spune că lumea medicală nu are nici acum răspunsuri concrete referitor la virusul care a generat pandemia, iar "abordarea brutală a fost o regulă în China".

Dr. Adrian Marinescu: "Semne de întrebare legate de China am avut încă de la începutul pandemiei"

"Sunt câteva precizări importante de făcut. Semne de întrebare legate de China am avut încă de la începutul pandemiei. Ne aducem aminte că în 2019, la sfârşit, când am avut o explozie de cazuri, era evident că începuturile nu erau atunci şi nu avem nici acum răspunsuri. În plus, abordarea brutală cred că a fost regulă în China.

Nu numai că nu poate fi acceptată nicăieri în lumea civilizată, dar ne aducem aminte că imagini dramatice ca cele prezentate astăzi, au fost regulă.

Acolo cred că e vorba de partea politică, dar e vorba şi despre considerente obiective. Într-o zonă suprapopulată, unde e o densitate atât de mare populaţională, e clar că managerierea unei situaţii complicate epidemiologic s-ar face extrem de greu, însă acest lucru nu explică acele abordări.

Pe de altă parte, lockdown-ul, în adevăratul sens al cuvântului s-a întâmplat doar în China. Ce a fost în Europa, a fost o situaţie aproximativă, un fel de izolare.

Medicul Adrian Marinescu: "Este posibil ca chinezii să ascundă ceva"

"E posibil să ascundă, dar nu cred că există o altă variantă virală. Din datele pe care le avem în momentul de faţă, nu există o altă variantă virală. Tot un Omicron este. De altfel, dacă ne uităm la date, au multe infecţii în acea zonă, dar puţine spitalizări, puţine decese, puţine locuri de Terapie Intensivă care să fie ocupate. Cred că este important.

Există o variantă care se transmite. Referitor la ce spunea Bill Gates, sunt câteva lucruri care nu se potrivesc. În primul rând vorbea de o probabilitate mai mare de 5%. Ce înseamnă mai mare? Înseamnă 7, înseamnă 80? Pe urmă se spunea că va fi o variantă virală care se transmite uşor. Lucrul acesta îl ştim şi în momentul de faţă, dar că în acelaşi timp ar avea şi o virulenţă sporită, lucru care nu se potriveşte, dacă ne uităm la ce s-a întâmplat în istoria medicinei cu alte pandemii şi cu alte situaţii complicate. Deci în momentul de faţă aceste afirmaţii nu au o acoperire în spate", a declarat dr. Adrian Marinescu, în exclusivitate la Antena 3.

