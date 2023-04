Fostul ministru al Apărării, Anatol Șalaru, despre acuzaţiile aduse lui George Simion cu privire la legăturile cu FSB: "Declarația lor pentru mine a fost foarte interesantă"

Fostul ministru al Apărării din Republica Moldova, Anatol Șalaru, a explicat la Antena 3 CNN cum a aflat că George Simion s-ar fi întâlnit cu membri FSB.

Sursa foto: Captură video Antena 3 CNN

Fostul ministru al Apărării, Anatol Șalaru, din Republica Moldova a afirmat că George Simion s-ar fi întâlnit cu membri FSB.

Reamintim, de asemenea, că George Simion a fost considerat indezirabil pe teritoriul Republicii Moldova, având cinci interdicții de intrare pe teritoriul acestui stat.

Întrebat cum a aflat de aceste informaţii şi ce probe are în acest sens, fostul ministru al Apărării din Republica Moldova, Anatol Șalaru, a spus:

"Ceea ce am spus în primul interviu este că eu nu am niciun fel de probe. Mă bazez pe declarația făcută de către fostul director SIS din Republica Moldova. Ceea ce au ucrainenii nu cunosc. Nu-l cunosc nici pe acest domn general și nu cunosc nici pe cei din serviciile din Ucraina. Declarația lor pentru mine a fost foarte interesantă.

Nu știu pe ce s-a bazat, dar probabil că serviciile ucrainiene, citind cu atenție acest interviu, știu cine a venit la Cernăuți, cine cu cine s-a întâlnit, dar ce fel de probe au, nu știu.

Ei (n.r. serviciile secrete din Ucraina) au spus că au primit informațiile din Ucraina, că au probe despre întâlnirile lui George Simion cu Marc Caciuc. Și nu știu de unde a apărut informația că George Simion s-a întâlnit la Cernăuți cu Marc Caciuc, când eu am spus că s-au întâlnit la Chișinău.

Directorul SIS de la Chișinău mi-a spus că au primit informații de la serviciile speciale din Ucraina. Nu am concretizat, fiindcă atunci, sincer, vorbim, nici nu vroiam să cred așa ceva.

Serviciile din Republica Moldova știau exact unde și când s-a întâlnit George Simion cu Marc Caciuc. Serviciile din Ucraina au informat SIS de Republica Moldova despre faptul că George Simion s-a întâlnit cu rezident de la Cernăuți.

Deci nu era nevoie că cei din Moldova să primească o informație de la Kiev despre ce face George Simion la Chișinău. Despre aceasta se știa la Chișinău și probabil dacă vor dori vreodată să vorbească vor confirma acest lucru", a explicat fostul ministru al Apărării din Republica Moldova, Anatol Șalaru, care apoi a precizat cine este Marc Caciuc.

Cine este Marc Caciuc

"Marc Caciuc a fost ideologul Partidului Comuniștilor din Republica Moldova. Este o persoană profund ancorată în relațiile cu Moscova, cu serviciile din Moscova. Este unul din oamenii FSB-ului la Chișinău, care coordonează anumite activități în Chișinău. (...)

Eu am făcut această declarație fiindcă vreau ca cetățenii români să cunoască adevărul", a mai spus Anatol Șalaru.

Întrebat apoi de ce George Simion este considerat indezirabil pe teritoriul Republicii Moldova, având cinci interdicții de intrare pe teritoriul acestui stat, fostul ministru al Apărării din Republica Moldova a spus:

"Nu eram ministru atunci când dl. Simion a fost expulzat de Republica Moldova. Nu știu care a fost motivația pentru care a fost deportat din Republica Moldova George Simion, dar faptul că un român are interzis între Republica Moldova este un lucru grav, care dă de bănuit.

Eu cred că puteți obține această informație de la serviciile de Republica Moldova, o informație detaliată. Atunci când nu am fost de acord cu expulzarea lui George Simion de Republica Moldova, am solicitat informații de la directorul SIS și am primit această informație.

De la ultima deportare din Republica Moldova nu am niciun element. Nu eram funcționar al statului Republica Moldova când a fost făcut acest lucru și am aflat din presă. Ceea ce ține din Ucraina abia zilele astea am aflat când a apărut acest articol într-o instituție de presă din Ucraina, nu am știut că are interdicții de intrare în Ucraina", a mai spus Anatol Șalaru.

În replică George Simion a spus:

"Mi se pare absolut absurd să dezmint de fiecare dată. Eu am fost la Cernăuți în 2008 când am vizitat organizaţiile românești şi de la asta mi se trage. Cer instituțiilor românești să facă lumină şi să lâmurească cazul. Drepturile mele sunt încălcate. Nu vreau să creez o teorie a conspirației, nu vreau să mă victimizez. (...)

Am făcut adrese către Ministerul de Externe, către Ambasada României la Chișinău, către Ambasada României la Cernăuți. Ei cred că eu reprezint un pericol la adresa statalității Republicii Moldova, pentru că eu și mulți alți unioniști n-am mai vrea să existe statul Republica Moldova, am vrea să existe un stat unit, România și cu Republica Moldova", a spus liderul AUR, George Simion la Sinteza Zilei de la Antena 3 CNN.