Medicul pneumolog Gilda Popescu a prezentat la Sinteza Zilei schema salvatoare anti-COVID. Vindecarea ar fi de 100%

Mai mult decât atât, un studiu realizat în Marea Britanie, care a făcut referire la tratamentul pus la punct de medicul pneumolog, are concluzii excepționale. Potrivit cercetătorilor de la Oxford, peste 90% dintre pacienții tratați cu acest medicament nu ajung să facă forme severe de COVID-19.

"Eu nu am pornit ca să fac un studiu științific. A fost o întâmplare pornită de la cazuri reale - cele de afectare pulmonară. Pacienții cu afecțiuni inflamatori cronice au nevoie de terapie, cel puțin astmaticii, de terapia cu corticosteroizi. Toate ghidurile noastre menționează administrarea corticosteroidului inhalator încă din stadiul precoce al astmului bronșic.

Și-n bronhopneumopatiile obstructive cronice avem nevoie de acest medicament sub forma de aerosoli, în special când se produc exacerbări, adică o modificare a stării generale, cu toate că acești pacienți sunt tratați cu anumite medicamente care au rol în primul rând bronhodilatator, să adăugăm corticosteroizi. Așa am pornit eu.

La un pacient care avea o bronhopneumopatie obstructivă cronică am semnalat prezența unei suprainfecții de natură virală - nu știam exact. Am făcut testul, pentru că în primul rând în această perioadă te gândeși la infecția cu virusul SARS-CoV-2, și am constat că era deja infectat", a povestit dr. Gilda Popescu, despre prima persoană pe care a tratat-o folosind această schemă proprie de tratament.

Interviul pe larg, în VIDEO:

Specialiții de la Universitatea Oxford au ajuns la concluzia că Pulmicort, folosit și la tratarea plămânilor de fumător, poate să reducă cu 90% riscul de tratament de urgență sau de spitalizare a unui bolnav COVID-19, după un studiu efectuat 28 de zile pe 146 de pacienți.

Voluntarii care au inhalat acest medicament, care se administrează sub formă de aerosoli, au scăpat mai repede de febră și au avut mai puține simptome persistente, față de pacienții COVID-19 care au primit tratamentele obișnuite.

