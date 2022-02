Marcel Ciolacu: "Pensiile şi salariile trebuie să crească, la jumătatea acestui an, cu rata inflaţiei"

Şeful social-democraţilor spune că aceeaşi majorare ar trebui aplicată şi salariilor, atât din sistemul bugetar, cât şi din cel privat.

În privinţa facturilor mari la energie, Marcel Ciolacu a explicat că PSD are o soluţie, dar că aşteaptă mai întâi varianta ministrului Virgil Popescu.

"Am avut o lege a PSD care prevedea o majorare de 40%. S-a făcut o majorare de 14%, apoi la începutul acestui an s-a venit şi cu ceva punctual pentru pensiile cele mai mici, plus o mărire de 10%.

Noi trebuie să avem în vedere inflaţia. Cumva toate veniturile românilor, atât în privat cât şi la stat, la jumătatea acestui an, cel târziu în septembrie, trebuie discutate şi mărite", a spus preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, marţi, în exclusivitate la emisiunea Sinteza Zilei, de la Antena 3.

În plus, liderul PSD, Marcel Ciolacu, spune că formaţiunea politică pe care o conduce are şi o soluţie pentru criza din energie.

"Ori mărim capacităţle de producţie, ca să avem surplus de energie, ori dacă vii şi reglementezi preţul, el nu poate fi acoperit decât prin import şi atunci subvenţionezi importul de energie.

Este o decizie sensibilă şi trebuie cântărită şi cu cei de la ANRE. Poate că şi ei ar fi trebuit să ia aceste decizii din timp, cu contracte bilaterale şi atunci industria românească nu ar fi avut această problemă, dacă industria românească ar fi avut contracte bilaterale pe termen lung", a continuat liderul social-democrat.

Discuţiile privind majorarea pensiilor au ajuns şi la preşedintele Klaus Iohannis care a acceptat propunerea PSD referitoare la renegocierea PNRR pentru pensii, potrivit unor surse.

Decizia a fost luat după negocierile dintre preşedintele Klaus Iohannis, premierul Nicolae Ciucă şi ministrul Muncii, Marius Budăi.

Creşterea pensiilor a fost ideea social-democraţilor care de la negocierile pentru coaliţia de guvernare spuneau că îşi doresc renegocierea Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR).