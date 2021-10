Prezentatoarea TV Gabriela Cristea, bolnavă de COVID-19, deși este vaccinată: ”Nu am făcut rabat de la măsurile de precauție”

Gabriela Cristea spune că primele semne de boală au apărut ieri, în timp ce se afla în platoul de televiziune:

„Aseară, în timpul emisiunii, în direct, a început să îmi cadă vocea. O pui pe seama faptului că ai putea să fie o laringită, nu te gândești că nu există decât Covid în lumea asta. Am mai avut probleme cu vocea și m-am gândit că e ceva care a recidivat. Până la sfârșitul emisiunii, într-un interval extrem de scurte, de să zicem 45 de minute, am simțit că încep să îmi ardă urechile. M-am dus acasă. Aveam un singur test acasă la ora respectivă, care se făcea din salivă, și care mi-a ieșit negativ.

Între timp am luat ceva care să mă pună pe picioare și dimineață când m-am trezit eram semi călcată de tramvai. Aveam stare ca de gripă cu dureri musculare agresive, mi s-a înfundat nasul. Febra a fost 37 cu 8 de dimineață, și cel mai mult am avut astăzi 38 cu 3.”

Realizatoarea TV este singurul membru al familiei infectat în acest moment:

„Sunt singura din familie infectată. Noi am hotărât că vom păstra fetele acasă atâta timp cât voi sta și eu acasă.”

Gabriela Cristea spune că va face și cea de-a treia doză de vaccin împotriva COVID-19:

„Noi ne pregăteam să facem ce-a de-a treia doză prin noimebrie. După ce vor trece cele trei luni de la boală voi merge să fac doza trei. Uite ce se întâmplă la ATI, ce situație este în România.”

Gabriela Cristea a mai precizat că a respectat măsurile de protecție:

„Nu am făcut rabat de la măsurile de precauție. Mă spăl pe mâini cam de vreo 100 de ori pe zi și port mască. Nu am mers în concediu vara asta, doar două weekenduri la mare, pentru că nu am vrut să ne expunem.”

