Doi români au revoluţionat piaţa americană de publicitate | Reţeta succesului

Creativitatea nu are granițe. Chiar o idee poate da lovitura în publicitate, chiar și în orașul vibrant al viselor, New York. Deși pare greu de crezut, 2 români, Raul Mândru și Mihai Botărel, au revoluționat piața de publicitate din cel mai important centru financiar al lumii.

Au înființat împreună una dintre cele mai cunoscute companii de creație din New York și de 10 ani ideile lor au un succes incredibil peste Ocean. Pentru Mihai și Raul, visul american nu e o poveste de film, e viața.

Pentru mine visul american sau visul românesc mai mult, e mai mult despre libertatea de a face ce îmi place și libertatea de a face ce îmi place unde vreau", spune Raul Mândru, fondator RXM Creative.

Raul și Mihai erau doi puști din Brașov și București care au plecat din România cu un teanc de schițe să învețe design-ul și să-și facă drumul în publicitate.

Au ajuns rapid în top doar jucându-se cu ideile lor și având încredere că talentul nativ nu dă greș.

"Mi-am făcut o mapă și cu mapa aia m-am urcat frumos în TIR. Tatăl meu lucra și lucrează și acum în transport și cunoștea niște șoferi de TIR care se întâmpla să mai plece în Germania la momentul ăla.

Şi am avut așa o mapă de un metru jumate cu desene și am plecat să dau la examen. Am stat 2 zile de vorbă cu șoferul de TIR care se numea Parapantă.

Am intrat primul sau al doilea într-o grupă de 30 și au fost 500-600 de candidați, deci totuși a fost în vis să ajung acolo", mai spune Raul.

"Obișnuiam când eram mic să desenez foarte mult și eram, în general, mai aerian. Eu am un frate mai mare și el era, ca să zic așa, partea rațională a familiei și eu eram mai mic capul-nori. Tata zicea că nu o să iasă nimic din mine, dar n-am avut niciodată ceva foarte concret.

Adică oricum nu știam o carieră care să folosească talentele astea ascunse ale mele, de a fi aiurit și de a desena", spune Mihai Gabriel Botărel, fondator RXM Creative.

Sunt modești. Talentul lor ascuns a fost aur pentru companiile de publicitate. În portofoliul românilor au intrat brand-uri de top de peste Ocean Cristian Lobutan, Loropiana, Raban, Loreal sau Harpers Bazar.

Din gândire liberă și fără frică s-a născut și curajul lor de a-și spune ideile și de a lupta pentru ele, chiar și cu oameni din industrie cu mulți ani de experiență în publicitate.

Pentru Raul, băiatul din Brașov pasionat de graffiti, a fost rețeta succesului. Raul Mândru a fost primul român care a primit leul de aur pentru creație.

Deși trăiesc de mulți ani în orașul care nu doarme niciodată acasă, pentru amândoi este România. Raul ține întâlniri online cu tinerii români care vor să urmeze o carieră în publicitate și îi ajută cu sfaturi.

