Alexandru Rafila dezvăluie situația la zi a vaccinurilor COVID-19 rămase pe stoc în România

Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, a prezentat situația vaccinurilor COVID-19 în România, la Antena 3 CNN. Câţi bani s-au pierdut şi cum s-au renegociat contractele de achiziție.

Întrebat care este situaţia vaccinurilor în momentul de față în România, câte am aruncat, câte am casat și cât a costat casarea, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, a spus:

"Știți cum e? Casarea este procedura cea mai ieftină. Adică pentru, știu eu, pentru 3 milioane de vaccinuri, casarea înseamnă câteva sute mii de lei, deci nu este o sumă foarte mare. Problema este costul vaccinului pierdut.

Noi avem 3 milioane de doze care au expirat, mai avem 3 milioane de doze care vor expira până la sfârșitul anului şi problema noastră este că încă mai avem în depozite vaccinuri care vor expira în anul care urmează.

"Avem un total de 6 milioane de vaccinuri care au expirat în acest an"

Deci este clar că chestiunea asta trebuie să înceteze. Și noi am avut o renegociere foarte insistentă, ca să spun așa, atât cu producătorii, cât și cu Comisia Europeană.

Din cele 11,2 milioane de doze pe care trebuia să le mai cumpărăm în acest an de la compania Pfizer, probabil că vom mai lua doar 3 milioane de doze.

O cantitate limitată este bună, pentru că este la fel cu gripa.

3 milioane de doze este o cantitate limitată, pentru că dacă eu iau în considerare pe cei care au făcut doza booster și vor să facă încă o doză sau o parte dintre cei care au făcut două doze şi mai vor să se vaccineze, cam acolo suntem la 3 milioane.

A fost foarte dificilă renegocierea de reducere a cantității.

Există posibilitatea să se vaccineze și la spitale, pentru că noi am sesizat acest lucru și am deschis centre de vaccinare și în majoritatea spitalelor importante din țară.

- Cum vi se pare faptul că unele țări condiționează în continuare de vaccin și nu de testul negativ?

"În momentul de față mi se pare o decizie destul de greu de înțeles. Sigur, eu nu comentez deciziile de sănătate publică pe care le iau alte țări.

E un atribut național, nu există decât decizia la nivelul fiecărei țări. În Europa, din fericire, acest lucru s-a încheiat.

Dacă în alte țări încă persistă, sunt motive pe care nu le înțeleg și nu știu dacă sunt neapărat de natură medicală.

Economia pe care am reușit să o realizez anul ăsta pentru vaccinuri este de 300 de milioane de euro, pentru că 7,5 milioane de doze am reușit să le vindem și am redus cu 8,2 milioane de doze cantitatea pentru vaccinul acesta adaptat tulpinilor circulante.

Cred că este un lucru important. Eu nu vreau să mi-l asum neapărat, dar trebuie spus și cred că dacă la Ministerul Sănătății era o judecată mai echilibrată în cursul anului 2021 nu se ajungea la aceste contracte, care sunt greu de renegociat în momentul de față", a explicat ministrul Sănătăţii Alexandru Rafila în emisiunea Subiectiv de la Antena 3 CNN.