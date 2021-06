Cornel Tăbăcaru, mesaj acid pentru Raed Arafat: Românii nu mai au încredere în ce spun guvernanții despre pandemie

Răzvan Dumitrescu l-a întrebat pe afacerist dacă mesajele transmise de Guvern mai au efect asupra cetățenilor.

"Zero! Să vă spun de ce: eu nu mă iau după ce zice fiecare, așa-zisa autoritate, pentru că întâmplător eu am venit acum câteva zile dintr-o zonă a lumii în care se vorbește puțin și se spune exact numai ceea ce trebuie și omul încearcă să aibă încredere asta.

Toată fleșcăreala asta în care fiecare vorbește, domnul Cîțu zice una, acuma vine domnul Arafat și zice alta. Nu mai are lumea încredere! Zero! Am fost și la Focșani, și la Craiova, și la Oradea, zilele acestea. Nu mai are lumea încredere. Pierdeți timpul, iar asta ce spune domnul Arafat că 's-a putea', 'cred'... Domnule, nu te vaccinezi că vine valul 4.

Te vaccinezi ca să stai liniștit. Nu că vine 4,6,7, 9. Asta e vrăjeală, lumea s-a deșteptat, domnul doctor Arafat. Lumea nu mai e aia de o știai matale și poate o știam și eu. Numai că eu mă duc pe uliță", a spus Cornel Tăbăcaru, în emisiunea Subiectiv, moderată de Răzvan Dumitrescu.

