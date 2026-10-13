"10 euro economisiți la un plin". Premierul francez Sebastien Lecornu a explicat cum va obliga benzinăriile să reducă prețurile

Premierul francez Sebastien Lecornu a explicat cum va obliga benzinăriile să reducă prețurile. FOTO: Getty Images

Premierul francez Sebastien Lecornu a anunțat luni o economie de "aproximativ 10 euro la un plin", după decizia guvernului de a pune pe piață 10 milioane de barili de motorină din rezervele strategice ale Franței, scrie BFM TV.

Premierul Sebastien Lecornu a anunțat că "începând cu 1 noiembrie, în toate benzinăriile din Franța, prețul motorinei va scădea cu până la 18 cenți pe litru". "Adică aproximativ 10 euro economie la un plin", a precizat șeful guvernului.

Potrivit acestuia, scăderea "este posibilă datorită unei decizii excepționale a guvernului: vânzarea la preț de cost a 10 milioane de barili de motorină din rezervele noastre strategice, pentru a reduce factura francezilor”. Pe 7 octombrie, Sebastien Lecornu anunțase eliberarea acestor barili din rezervele strategice ale țării, pentru a tempera explozia prețurilor la carburanți.

Premierul anunță, de asemenea, ieftiniri "la combustibilul pentru încălzirea locuințelor, la motorina vândută transportatorilor profesioniști, precum și la motorina nerutieră, folosită de agricultori, pescari sau firmele din construcții și lucrări publice".

Într-un videoclip publicat luni seară pe rețelele sociale, șeful guvernului promite că "fiecare etapă va fi monitorizată". "Săptămânal, guvernul va publica volumele eliberate pe piață către distribuitori, reducerea de cost pe care aceasta o reprezintă și prețurile medii la pompă la nivel național. Veți putea constata singuri, cu cifrele în față, scăderea reală", a asigurat Sebastien Lecornu.

Premierul s-a întâlnit cu distribuitorii de carburanți la Palatul Matignon, sediul guvernului francez. La finalul discuțiilor, directorul general al TotalEnergies, Patrick Pouyanne, s-a angajat să reducă prețul motorinei pentru persoanele fizice cu 8 până la 12 cenți pe litru, iar pe cel al motorinei nerutiere cu 20 de cenți pe litru, după ce eliberarea stocurilor va începe la începutul lui noiembrie.

Întâlnirea a avut ca scop și stabilirea calendarului și a ritmului acestei operațiuni (primele vânzări către distribuitori vor avea loc pe 28 octombrie), dar și împărțirea stocurilor între operatori, care se va face în funcție de cotele lor de piață din 2025.

Operațiunea, care va dura trei luni, până la sfârșitul lui ianuarie, este posibilă datorită rezervelor strategice ale Franței, achiziționate înainte de războiul din Orientul Mijlociu la 0,28 euro pe litru, mult sub prețul actual de piață, de aproximativ 1,10 euro pe litru, potrivit guvernului.

Peste 300 de benzinării din zonele rurale, aflate adesea la mai mult de 10 kilometri una de alta și cu termene de livrare mai lungi, vor primi sprijin printr-un "fond special". Scopul este ca acestea să poată achiziționa din timp carburantul la preț redus și să își scadă prețurile încă de la 1 noiembrie.