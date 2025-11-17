25 de eleve au fost răpite dintr-o școală, în Nigeria. Profesoara lor a fost ucisă

1 minut de citit Publicat la 17:01 17 Noi 2025 Modificat la 17:16 17 Noi 2025

25 de eleve au fost răpite dintr-o școală, în Nigeria. Foto: Getty Images

O profesoară a fost ucisă, iar cel puțin 25 de eleve au fost răpite în nord-vestul Nigeriei, după un atac armat asupra unui liceu de fete, au anunțat autoritățile locale, citate de BBC.

Atacul a avut loc în jurul orei 04:00, ora locală (03:00 GMT), luni dimineață, la Government Girls Comprehensive Secondary School din localitatea Maga, statul Kebbi, au precizat polițiștii.

Potrivit comunicatului oficial, indivizi înarmați au intrat în incinta școlii după ce au „schimbat focuri de armă cu polițiștii aflați în serviciu”, apoi au escaladat gardul instituției și au pătruns în căminul elevelor, de unde au răpit mai multe fete.

O profesoară a fost împușcată mortal în timp ce încerca să protejeze elevele, iar o altă membră a personalului a fost rănită și se află în spital sub supraveghere medicală.

Martorii au relatat că un grup numeros de atacatori, cunoscuți în zonă sub denumirea de „bandiți”, a sosit trăgând la întâmplare pentru a crea panică. Mai mulți locuitori au declarat pentru BBC că tinerele au fost apoi forțate să meargă pe jos spre o zonă împădurită din apropiere.

Autoritățile au trimis în zonă unități tactice ale poliției, precum și efective ale armatei și grupuri de autoapărare locale. În prezent, este în desfășurare o operațiune coordonată de căutare și salvare în pădurile din jur și pe rutele pe care atacatorii ar putea fugi.

În ultimii zece ani, școlile din nordul Nigeriei au devenit ținte frecvente ale grupărilor armate, care recurg la răpiri pentru a obține răscumpărări sau concesii din partea autorităților. Totuși, acesta este cel mai grav incident de acest fel de la răpirea a peste 200 de elevi din Kuriga, statul Kaduna, în martie 2024.

Atacul din Kebbi readuce în prim-plan criza gravă de securitate cu care se confruntă regiunea, în timp ce familiile din Maga așteaptă cu teamă vești despre fiicele lor, sperând că acestea se vor întoarce acasă în siguranță.