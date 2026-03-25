500 de dolari și o călătorie în străinătate: Cum reușește Rusia să aducă moldoveni în tabere de instruire pentru sabotaj

Când Anatoli Prizenco l-a întâlnit pe Maxim Roșca în fața unui magazin alimentar din centrul Chișinăului, acesta i-a propus o modalitate ușoară de a scăpa de locul de muncă de la un service auto local: o excursie plătită de două săptămâni, care să implice călătorii și activități în aer liber. Potrivit mărturiei lui Roșca în fața unei instanțe din Republica Moldova, „Prizenco a oferit puține detalii”, doar că Roșca ar câștiga între 300 și 500 de dolari, iar instrucțiuni suplimentare ar veni de la o persoană de contact din Moscova. Totuși, în câteva săptămâni, Roșca s-a trezit în tabere de antrenament din Bosnia și Serbia, scrie Politico.

Acolo, participanții au învățat cum să piloteze drone, să manipuleze dispozitive incendiare și să scape de forțele de ordine în timpul protestelor, parte a ceea ce anchetatorii moldoveni spun că „a fost un efort coordonat, susținut de Rusia, de a recruta agenți pentru operațiuni de destabilizare în locuri îndepărtate precum Franța și Germania”.

Investigațiile Republicii Moldova privind eforturile de recrutare legate de Rusia vin în contextul în care țările europene avertizează că Moscova duce o campanie de război hibrid menită să destabiliza politica lor internă.

Autoritățile franceze, deja în alertă înaintea alegerilor prezidențiale de anul viitor, au documentat campanii de dezinformare de nivel scăzut ale rețelelor rusești în timpul alegerilor locale din această lună. În Germania, guvernul l-a convocat pe ambasadorul rus în decembrie, susținând că Moscova „a orchestrat atacuri cibernetice și a intervenit în alegerile generale de anul trecut”.

După ce s-au confruntat cu unele dintre cele mai agresive campanii ale Kremlinului în 2024 și 2025, oficialii din Republica Moldova spun că țara lor este bine poziționată pentru a-și ajuta vecinii europeni să respingă atacurile rusești.

Kremlinul a intensificat utilizarea intermediarilor după ce multe capitale europene au expulzat zeci de diplomați ruși, unii dintre ei suspectați de a fi agenți de informații, în urma invaziei la scară largă a Ucrainei de către Moscova în 2022.

Procurorii moldoveni susțin că Prizenco a acționat ca recrutor într-o rețea mai largă, cu sediul în străinătate, pe care au destructurat-o acum, o rețea care a antrenat zeci de persoane ca reprezentanți pentru campanii de influență și perturbare a relațiilor cu Rusia. El urmează să se prezinte în instanță joi, la Chișinău.

Autoritățile franceze îl investighează, de asemenea, pe Prizenco, fiind principalul suspect în angajarea unui grup de cetățeni moldoveni care au desenat „Steaua lui David” pe zidurile Parisului în urma atacurilor Hamas din Israel din 7 octombrie 2023.

Procurorii moldoveni anchetează peste 80 de persoane sub suspiciunea că ar fi instigat la tulburări, iar 20 au fost puse sub acuzare oficial. Cel puțin alte două persoane legate de tabere sunt suspectate de implicare în alte operațiuni de destabilizare din Franța și Germania.

„Acești tineri, vorbitori de limbă rusă, au fost recrutați, transportați în tabere special organizate și instruiți cum să spargă cordoanele de aplicare a legii. Unii au fost învățați cum să utilizeze dispozitive fără pilot. Și s-a mers chiar până la instruire privind acordarea de asistență medicală în caz de violență”, a spus Daniella Misail-Nichitin, ministrul de Interne al Republicii Moldova.

Tabăra de antrenament

Roșca a intrat în atenția autorităților moldovene pe 11 octombrie 2024, când a fost oprit în timp ce traversa granița din România la bordul unui microbuz Mercedes-Benz.

În interiorul vehiculului, ofițerii au găsit monede sârbești și bosniace, lanterne, cartele SIM și stick-uri USB, alături de componente de dronă, ochelari de realitate virtuală și unități de radiocomandă. De asemenea, au recuperat șase obiecte negre descrise în procedurile judiciare ca „dispozitive de unică folosință pentru lansarea grenadelor din aer”.

Cei trei pasageri ai autobuzului au fost condamnați luna trecută la pedepse cu închisoarea între patru și cinci ani, sub acuzația de incitare la destabilizare. Roșca, care spune că a fost bătut după ce a refuzat să participe la antrenament, a depus mărturie în calitate de martor în acest caz.

În instanță, Roșca a declarat că a călătorit mai întâi în Republica Srpska, o regiune din Bosnia cu majoritate etnică sârbă, unde a fost dus în pădurile dense din jurul orașului Banja Luka. Acolo, lui și altor participanți li s-a spus că vor fi antrenați să ia parte la proteste, să opereze drone și să pregătească grenade fumigene.

Antrenamentul a avut loc chiar înainte de alegerile prezidențiale din toamna anului 2024, în care președinta pro-europeană a Republicii Moldova, Maia Sandu, urma să fie realeasă într-o campanie umbrită de interferențele Rusiei.

Conform transcrierilor instanței, participanții au declarat că li s-a spus că, dacă Sandu ar câștiga alegerile, „ar fi război în țară, la fel ca în Ucraina”.

Un martor a descris câteva zile de antrenament într-o tabără: patru corturi amplasate de-a lungul unui râu, unde recruții erau învățați să piloteze drone folosind ochelari de protecție și joystick-uri. Instructorii făceau parte dintr-o rețea internațională cu legături cu gruparea mercenară Wagner din Rusia, potrivit serviciilor de informații moldovenești.

După aceea, participanții au fost trimiși la Banja Luka pentru un exercițiu practic: înregistrarea amplasamentelor clădirilor administrative și guvernamentale și explorarea potențialelor locuri de lansare pentru drone.

Potrivit aceluiași martor, au fost transportați în oraș de un bărbat pe nume „Mircho”, care apare și în mărturia lui Roșca.

Deși numele de familie al bărbatului nu este menționat în documentele instanței, serviciile de informații moldovenești au declarat la momentul arestărilor că Mircho Angelov se număra printre cei 11 „cetățeni străini care au oferit asistență taberelor de antrenament din Bosnia și Herțegovina și Serbia, acționând ca instructori”.

„Angelov a fost însărcinat cu aducerea de mâncare participanților, printre alte sarcini logistice”, a spus Roșca.

Cetățean bulgar, Angelov, a fost condamnat la trei ani de închisoare de un tribunal din Paris toamna trecută pentru conspirație la pictarea amprentelor roșii de mâini pe un perete din fața Muzeului Holocaustului din Paris, un act pe care judecătorii francezi l-au descris drept „o operațiune de destabilizare coordonată de străini”.

Angelov este acuzat și în Republica Moldova de acte de vandalism la Chișinău.

Un alt bărbat, Danil Dilan, un tânăr de 22 de ani, originar din regiunea separatistă pro-rusă Transnistria din Republica Moldova, a fost condamnat la trei ani de închisoare în noiembrie.

Ca parte a unei înțelegeri de recunoaștere a vinovăției, Dilan a recunoscut în instanță că a călătorit la Düsseldorf în 2024 pentru un meci de fotbal de mare amploare al Campionatului European de Fotbal UEFA dintre Slovacia și Ucraina, unde i s-a cerut să fluture un steag ucrainean, conform transcrierilor instanței consultate de Politico.

Dilan a spus că a refuzat să facă acest lucru, dar un steag ucrainean cu inscripția „Dați-ne înapoi alegerile” a fost desfășurat în timpul meciului. Kremlinul s-a grăbit să citeze steagul ca un motiv pentru care Ucraina ar trebui să organizeze alegeri pentru a-l înlocui pe președintele Volodimir Zelenski, o purtătoare de cuvânt a Ministerului de Externe exprimându-și „șocul” față de incident.

Dilan a mai spus că a primit o ofertă de la unul dintre instructorii taberei de a călători la Paris în timpul Jocurilor Olimpice de vară din 2024 pentru a efectua operațiuni de destabilizare, dar nu a făcut-o.

„Participanții la tabere au fost plătiți în criptomonede prin intermediul unor platforme populare precum Trust Wallet”, au declarat mai mulți martori în instanță.

Proxy

Înainte de a încălca legea, Prizenco, recrutorul, conducea o afacere cu amănuntul, comercializând și vânzând produse cosmetice de la marca suedeză Oriflame către clienți din Republica Moldova.

În 2019, soția sa, Olga Prienco, a povestit revistei moldovenești RED despre lifestyle cum soțul ei a trecut de la vânzarea de mere la Moscova la construirea unei afaceri în Moldova alături de ea și cei patru copii ai lor.

La începutul anilor 2010, Prizenco a fost reținut pentru scurt timp în legătură cu o schemă Ponzi care implica o bancă rusă, pentru care era trecut ca reprezentant local, potrivit publicației moldovenești de investigații Ziarul de Gardă.

La scurt timp după aceea, a intrat în politică. În 2014, a făcut campanie pentru un partid nou creat, Mișcarea Populară pentru Uniunea Vamală, care susținea o integrare economică mai strânsă cu Rusia și Belarus.

Procurorii bănuiesc că în eforturile sale de recrutare nu a acționat singur. Se presupune că a lucrat cu un bărbat „într-o poziție superioară” pe nume Vladimir Firsov, despre care se crede că se află în Rusia, potrivit lui Vitalie Chișca, procurorul principal în cazul lui Prizenco.

„Bănuim și intuim că aceste operațiuni nu sunt conduse de fapt de Prizenco, ci că în spatele lor se află cineva, niște servicii”, a spus Chișca.

Prizenco a recunoscut că a organizat alți cinci moldoveni pentru a picta cu spray zeci de Stele ale lui David pe clădiri din Paris, declarând pentru ziarul francez Libération că acționa în sprijinul evreilor europeni.

Guvernul francez a descris operațiunea lui Prizenco ca făcând parte dintr-o „strategie oportunistă și iresponsabilă care vizează exploatarea crizelor internaționale pentru a semăna confuzie și a crea tensiuni în dezbaterea publică din Franța și Europa”.

Viginum, agenția națională franceză care monitorizează dezinformările online, a acuzat o rețea de boți ruși că amplifica diseminarea fotografiilor cu Stelele lui David pe rețelele de socializare.

Vaeceslav Valico, un alt participant la operațiunea Stelele lui David, a estimat că trucul a costat mai puțin decât valoarea ceasului său de mână și a smartphone-ului: aproximativ 2.000 de euro.

„Sunt în primul rând un antreprenor, un om de afaceri și, în al doilea rând, sunt o persoană activă în mișcările civice. Această acțiune nu a fost în niciun caz planificată ca una antisemită. A fost un gest către Statul Israel”, a spus omul de afaceri în vârstă de 49 de ani pentru Politico, într-un interviu în centrul orașului Chișinău.

„Când am fost de acord cu această acțiune, nu am văzut nimic negativ în ea”, a adăugat el.

În timp ce Prizenco coordona din străinătate, Valico fotografia Stelele. Alte două persoane, un bărbat și o femeie, care au pictat, au fost arestate la fața locului.

Conform documentelor poliției franceze, cele două persoane l-au indicat pe Prizenco ca fiind omul care i-a angajat pentru operațiune. După ce au fost eliberați de poliție, cei doi suspecți au fugit din Franța.

Valico a spus că Prizenco a fost contactat inițial prin Telegram de cineva pe nume „David” și că acesta a trimis fotografiile aceleiași persoane, tot prin Telegram.

„Îl cunosc pe Anatoli Prizenco de peste 10 ani. M-a invitat să particip pentru că știe că sunt o persoană educată și că mă pricep la lucruri din străinătate. Sarcina mea era să organizez logistica, să mă asigur că oamenii fac totul corect, că nu sunt răniți și să-i ajut să se întoarcă acasă”, a spus Valico.

Valico a spus că a încetat să mai comunice cu Prizenco după consecințele operațiunii de la Paris.

„Pot presupune astăzi că Anatoli știa sau a ghicit mai multe informații decât mi-a spus”, a spus el.

Prizenco a refuzat solicitările Politico de a acorda un interviu. Într-o audiere în instanță într-un caz separat, el a negat că ar fi acționat ca recrutor pentru operațiuni de destabilizare, insistând că doar ajuta oamenii să se înscrie în tabere de agrement.

Dincolo de granițe

Situată între România și Ucraina, Moldova se află la periferia Uniunii Europene și totuși se află în ceea ce Moscova a considerat, în mod tradițional, sfera sa de interes. Transnistria, o fâșie din teritoriul său care se învecinează cu Ucraina, a fost controlată de politicieni pro-ruși de când s-a desprins din această țară în anii 1990, în timpul prăbușirii Uniunii Sovietice.

Mai recent, Moldova a fost un front major în războiul hibrid al Rusiei împotriva Europei. Guvernul lui Sandu a acuzat Moscova de interferență într-un referendum din 2024 privind aderarea țării la UE, precum și într-o alegere parlamentară la care ea a candidat pentru realegere în anul următor. Moscova a negat că s-ar fi amestecat în alegeri.

Într-un document consultat de Politico și distribuit de Moldova oficialilor UE la scurt timp după alegerile parlamentare, guvernul a documentat modul în care preoții ortodocși din țară au primit „instrucțiuni de a răspândi dezinformare șapte zile pe săptămână, în loc de doar duminica”. Moscova a oferit, de asemenea, locuitorilor din țară „îndrumări cu privire la modul de configurare și gestionare a canalelor Telegram”, o platformă de mesagerie populară în Rusia.

Guvernul a evidențiat, de asemenea, utilizarea rețelelor de cumpărare a voturilor la scară largă, a protestelor organizate, a atacurilor cibernetice, a fermelor de troli și a deepfake-urilor generate de inteligență artificială cu reprezentanți rusești plătiți, uneori în criptomonede, conform unui sistem de bonusuri financiare bazat pe performanță. Moldova a declarat că a destructurat rețele de agenți instruiți în străinătate, sponsorizați de Moscova, din 2024. „Vorbim aici despre antrenamente organizate în Serbia, în Bosnia-Herțegovina și în Federația Rusă”, a declarat Misail-Nichitin, ministrul de Interne. Misail-Nichitin a spus că aceste cazuri, precum cel împotriva lui Prizenco, arată cum rețelele care au vizat Moldova și-au extins operațiunile dincolo de granițele țării. Ca exemplu recent, ea a indicat un presupus complot de asasinare a mai multor personalități publice din Ucraina. „Vorbim despre peste 90 de ținte, inclusiv jurnaliști de profil înalt, oficiali din domeniul apărării, directori de nivel înalt legați de infrastructura critică a Ucrainei, care urmau să fie asasinați la comandă”, a spus ea. Recrutorii din cadrul acelei operațiuni, a spus ea, au vizat „tineri vulnerabili” fără cazier judiciar și cu pașapoarte UE, dacă este posibil, unii dintre ei având chiar și 14 sau 15 ani. Operațiunile care au avut loc în Franța, precum pictarea Stelelor lui David sau a amprentelor roșii de mâini, au implicat cetățeni din țări est-europene, inclusiv Moldova, Bulgaria și Serbia. „Cazul Moldovei este unul unic”, se arată în documentul consultat de Politico. Însă, se adaugă, „nici statele membre ale UE, nici vecinii săi nu sunt în siguranță față de amenințările hibride”.